Kevin Geniets va entamer sa troisième saison au sein de la structure chambérienne, centre de formation de l’équipe World Tour AG2R la Mondiale. Entre études et cyclisme, le Schifflangeois suit la trace de Ben Gastauer.

Propos recueillis par Hugo Barthélemy



Kevin, quels sont vos objectifs pour votre troisième saison au sein de votre équipe de Chambéry?

J'aimerais réussir à faire une saison régulière et acquérir un niveau constant tout au long de l'année. Je suis encore jeune. J'aimerais encore progresser par rapport aux années précédentes. Mes gros objectifs seront le Tour des Flandres Espoirs où j'avais terminé sixième la saison dernière ou encore Gand-Wevelgem. Je me suis rendu compte que les classiques de printemps comme celles-là me convenaient bien. Je vise aussi le Tour de l'Avenir qui est une course qui me plaît.

Que retenez-vous de votre stage chez les professionnels d'AG2R la Mondiale?

Cela m'a permis de me rendre compte de la différence entre les pros et les amateurs. Il reste encore du travail avant de devenir professionnel. Mais quand on a vécu un tel stage, on est encore plus motivé pour faire le pas vers le professionnalisme.

Après votre bac, vous avez décidé de continuer vos études (Licence 1 LEA à l'USMB). Pourquoi?

Pour moi, continuer mes études, c'était important, car il me fallait autre chose que le vélo. Si on ne fait que du vélo, on ne pense qu'à ça et mes études me permettent de m'évader un peu. La combinaison des deux m'apporte un équilibre dans la vie de tous les jours.

On voit de plus en plus d'espoirs luxembourgeois faire le pas vers l'étranger comme vous il y a deux ans. Qu'en pensez-vous?



Partir en France fut pour moi un choix très important, mais il y a aussi de très bonnes structures au Luxembourg avec le Team Differdange ou le Team Leopard. L'étranger a été la bonne option en ce qui me concerne. On sort de notre routine au Luxembourg et on vit la vie d'un pro, loin de sa famille. Mais il ne faut pas forcément aller à l'étranger pour progresser.