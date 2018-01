(ER/AFP) - La saison du WorldTour, qui démarre ce mardi aux Antipodes, dans la région d'Adelaïde, avec le traditionnel Tour Down Under, annonce une année 2018 marquée par plusieurs questions et notamment le rôle que pourrait jouer Bob Jungels sur la Grande Boucle.

Chris Froome va-t-il répondre présent?

Autrement dit, le Britannique, qui doit justifier un contrôle antidopage «anormal» lors de la Vuelta, sera-t-il autorisé à courir le Giro et le Tour, les deux grands tours qui figurent à son programme? «Sortir de l'obscurité et de l'ambiguïté», demande le directeur du Tour Christian Prudhomme. Tout comme son homologue du Giro, Mauro Vegni, concerné au premier chef par l'ordre chronologique des courses.

Dans le cyclisme, le ton se durcit au fil des semaines. «Si j'étais contrôlé positif, mon équipe me suspendrait immédiatement», a récemment déclaré le champion du monde du contre-la-montre, le Néerlandais Tom Dumoulin. «S'il y a des règles, elles doivent être respectées», renchérit le patron de l'équipe Quick-Step, Patrick Lefevere. L'ancien champion américain Greg LeMond a été encore plus direct en qualifiant l'excuse de Froome de «ridicule»: «Il est responsable de ce qu'il ingère dans son organisme.»

Quelle sera la nouvelle hiérarchie du sprint?

«Je n'ai pas encore montré tout ce que je peux faire», annonce Fernando Gaviria, le plus prometteur de la nouvelle génération (24 ans). Le «missile» colombien, vainqueur de quatre étapes du Giro, postule à concrétiser dès ses débuts dans le Tour. Face à lui, l'Allemand Marcel Kittel, qui s'est imposé cinq fois en juillet dernier.

Mark Cavendish et Andre Greipel, sur la pente descendante, n'ont pas dit leur dernier mot. Encore moins le Néerlandais Dylan Groenewegen, en progression, et les Français Arnaud Démare et Nacer Bouhanni. Tous seront désormais surveillés à partir de la vidéo puisqu'un commissaire supplémentaire regardera la course sur écran. L'héritage du sprint tumultueux de Vittel dans le Tour 2017, fatal au champion du monde Peter Sagan (exclusion).



Peter Sagan a surpris les sprinters en remportant dimanche à Adelaïde la People's Choice Classic.

Photo: AFP

Le cyclisme colombien va-t-il être consacré?

Esteban Chaves et Miguel Angel Lopez courront le Giro. Nairo Quintana et Rigoberto Uran seront sur le Tour. Avec, pour chacun, de sérieuses chances de monter sur le podium, voire de gagner. Pour le cyclisme colombien, le Graal serait la victoire dans le Tour qu'aucun coureur andin n'a remporté.

Quintana, deux fois deuxième, pense que c'est la bonne année. Même si l'arrivée dans son équipe Movistar de Mikel Landa, le coureur espagnol qui s'est classé quatrième en juillet dernier tout en travaillant pour Froome, complique la donne. «Il sera d'une grande aide», a sobrement commenté Quintana. L'intéressé n'a que moyennement apprécié de se voir relégué d'emblée dans le rôle de lieutenant.

Qui reprendra le rôle d'Alberto Contador?

Flamboyant dans ses dernières saisons, le «Pistolero» a attaqué inlassablement à chaque fois qu'il pouvait trouver l'ouverture. L'Espagnol désormais retraité est devenu l'exemple du «dynamitero», qui déverrouille les courses cadenassées par les tactiques d'équipe basées sur le calcul des puissances développées.

Aucun leader ne semble prêt à jouer tout à fait le rôle malgré l'envie grandissante, la demande du public et des organisateurs, de sortir des scénarios stéréotypés. Mais il en faudrait peu (une météo favorable surtout) pour que l'Italien Vincenzo Nibali - il a déjà gagné, comme Contador, les trois grands tours -, reprenne le flambeau de l'attaque.

Et le vélo à moteur?

Un livre récent et surtout une enquête judiciaire relancent le fantasme de la tricherie absolue qui hante le cyclisme professionnel depuis plusieurs années. Dans l'ouvrage de Philippe Brunel intitulé «Rouler plus vite que la mort», le physicien hongrois Istvan Varjas revendique la paternité du système dès 1998.

Des indices, convergents mais partiels, évoquent un premier utilisateur (Armstrong?) à partir de 1999. Sans preuve, toutefois, pas plus, pour l'instant, que pour ses successeurs potentiels. L'enquête du Parquet national financier français lancée l'été dernier pourrait lever plusieurs hypothèques. Afin d'y voir plus clair sur le passé récent et garantir l'authenticité du présent.



Quelle prestation de Bob Jungels sur le Tour de France?

Après avoir couru ces deux dernières années le Giro où il a décroché à deux reprises le maillot blanc de meilleur jeune et porté le maillot rose, le champion national est de retour sur la Grande Boucle. Lors de sa première expérience sur le Tour (27e au final et deux Top 10), le Luxembourgeois de la Quick-Step avait marqué les esprits lors de la dernière semaine en se retrouvant régulièrement aux avant-postes.



La première partie du tracé 2018 lui est favorable avec notamment un chrono par équipes, des étapes mouvementées pour les spécialistes des classiques mais aussi une journée sur les pavés. «Pourquoi ne pas porter le maillot jaune?», avance le champion national. En attendant le rendez-vous de juillet, Jungels a fait des classiques ardennaises son premier objectif de l'année.