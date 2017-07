(JFC). - Echappé durant 120 kilomètres en compagnie de trois autres coureurs, Jempy Drucker (BMC) s'est classé deuxième du 51e Grand Prix Pino Cerami (1.1), remporté ce mercredi par le Belge Wout van Aert (Verandas-Willems Crelan).

Drucker et van Aert ont initié la bonne échappée au Km 77. Rejoints par le Belge Dries Devenyns (Quick-Step Floors) et le Français Benjamin Thomas (Armée de Terre), ils ont compté plus de cinq minutes d'avance sur le peloton. A deux boucles de l'arrivée (27,6 km), ils ne comptaient plus que 2'45" d'avance, tandis que leur avantage avait fondu sous la minute à 6 kilomètres du but (57").

Finalement, après une ultime attaque de Devenyns sous la flamme rouge, les quatre hommes se présentaient ensemble sur la ligne d'arrivée à Frameries, et c'est le spécialiste belge du cyclo-cross Wout van Aert qui se montrait le plus véloce, devançant, dans l'ordre, Drucker, deuxième, Devenyns, troisième, et Thomas, quatrième.



Quant au second coureur luxembourgeois présent sur la course, Alex Kirsch (WB-Veranclassic Aqua Project), il a abandonné à une trentaine de kilomètres du but.

Tant Jempy Drucker qu'Alex Kirsch participeront de samedi à mercredi au Tour de la Région wallonne (2.HC).