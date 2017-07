(JFC). - La quatrième édition de la course féminine La Course by Le Tour de France se courait cette année pour la première fois en deux temps. Lors de la première manche ce jeudi, un parcours de 67,5 km de Briançon au sommet de l'Izoard remporté par la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, la Luxembourgeoise Christine Majerus est arrivée hors délai.

Van Vleuten (Orica - Scott) s'est détachée dans l'ascension du col à 5 kilomètres du sommet, laissant sa plus proche poursuivante, la Britannique Elizabeth Deignan (Boels-Dolmans) à 43 secondes, et prend ainsi une sérieuse option sur la victoire finale.La troisième place est revenue à l'Italienne Elisa Longo Borghini (Wiggle High5).

Christine Majerus (Boels-Dolmans) n'a pu rallier la ligne d'arrivée dans les délais impartis, chose que seules 46 coureuses sont parvenues à réaliser, pour 66 autres arrivées hors délais. La Luxembourgeoise s'alignera le samedi 29 juillet sur la Prudential RideLondon Classique, une course anglaise du World Tour féminin.



La deuxième partie de La Course by Le Tour de France aura lieu samedi, sous la forme d'un contre-la-montre individuel de 22,5 kilomètres à Marseille, où chaque concurrente partira en fonction de son temps et de son retard accusé sur van Vleuten, ce jeudi à l'Izoard.