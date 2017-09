(JFC). - La deuxième étape du Tour du Danemark (2.HC), auquel participe Laurent Didier (Trek-Segafredo), censée se courir ce mercredi entre Svendborg et Odense (183,8 km), a tout simplement été... annulée en raison des intempéries, alors que le peloton avait déjà parcouru environ 90 kilomètres, et que quatre hommes s'étaient échappés: l'Italien Mirco Maestri (Bardiani-CSF), le Néerlandais Sjoerd van Ginneken (Roompot) et les Danois Rasmus Bögh Wallin (Coloquick-Cult) et Frederik Muff (Team PostNord Danmark).



Vu les conditions climatiques épouvantables, avec notamment des vents très violents à plus de 40 km/h, couplés à de fortes pluies et des bourrasques, les commissaires de course ont estimé que le danger était trop grand pour les coureurs.



Le classement général demeure bien entendu figé, avec le Danois Casper Pedersen (Team Giant-Castelli), vainqueur de la première étape mardi à Kalundborg, leader devant le Français Nacer Bouhanni (Cofidis), deuxième à 10 secondes, et l'Allemand Phil Bauhaus (Team Sunweb), troisième à 12 secondes. Laurent Didier pointe lui à la 102e place, à 7'43".



En espérant une amélioration des conditions météorologiques sur le Royaume, la troisième étape reliera ce jeudi Otterup à Vejle sur 183,6 km. Le 27e Tour du Danemark se terminera samedi à Aarhus.