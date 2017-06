(tof). Christine Majerus (Boels-Dolmans) a pris la troisième place de la dernière étape de l'OVO Energy Women's Tour disputée sur 88,2 km dans les rues de Londres. La championne nationale termine deuxième de l'épreuve.

L'étape du jour s'est finie au sprint et c'est la Belge Jolien D'Hoore qui a dicté sa loi devant la Britannique Hannah Barnes et Christine Majerus.

La victoire finale est revenue à la Polonaise Katarzyna Niewiadoma qui a compté 1'18'' d'avance sur la Luxembourgeoise. Christine Majerus a aussi remporté le classement par points.



«Je suis extrêmement satisfaite de mon tour car je repars avec trois podiums sur des étapes et surtout une deuxième place au classement général que je n'imaginais pas réalisable au départ. Et la victoire des deux maillots distinctifs (sprints et points), ça c'est la cerise sur le gâteau! Au delà de ça, j'étais en bonne forme et je n'ai pas vraiment eu de jour sans. J'ai assez bien réussi à gérer chaque étape au jour le jour. Le seul petit regret est de ne pas avoir pu ajouter à tout cela une victoire d'étape surtout dans l'étape d'hier (samedi) où j'ai énormément donné dans l'échappée. Mais il n'était pas possible de courir plusieurs objectifs en même temps (se donner à fond dans l'échappée pour remonter au classement général ou viser plutôt la victoire d'étape) et il fallait faire un choix. Et puis ma coéquipière Amy Pieters s'en est chargée pour l'équipe le deuxième jour donc finalement le bilan de ce tour est presque parfait!», a déclaré la championne nationale.