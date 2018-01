(ER) - Actuellement en stage en Afrique du Sud, le champion national a évité le pire. Le Luxembourgeois et ses équipiers Vakoc et De Plus ont été fauchés par un camion. Le coureur tchèque est sérieusement touché



Les trois coureurs de la Quick Step ont été renversés ce vendredi par un camion à proximité de Nelspruit, précise l'équipe belge dans un communiqué.

«J'ai entendu un grand bruit et j'ai vu Laurens et Petr sur le sol. Je n'ai pas vu le camion arriver. Ils ont dû être touchés par le rétroviseur gauche ou même avec la partie avant gauche du véhicule. J'ai couru vers eux et j'ai vu qu'ils étaient blessés donc je n'ai pas osé les bouger», a expliqué Bob Jungels.

«Une dame qui était de l'autre côté de la route est venue nous aider. Elle a appelé les secours pendant que Koen Pelgrim (l'entraîneur) et moi nous leur parlions. C'était vraiment dur de les voir comme ça et j'espère qu'ils surmonteront vite ce moment difficile. Je leur souhaite un prompt rétablissement.»

Petr Vakoc et Laurens De Plus ont été les plus touchés. Le Belge souffre de multiples brûlures et de contusions au niveau des poumons et du foie. Le Tchèque a été plus sévèrement touché avec des vertèbres facturées, il doit être opéré dans la journée.