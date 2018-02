(ER) - Michel Ries a signé une sortie encourageante sur les routes de Provence tout au long d'un week-end qui a été marqué également par le retour à la compétition de Bob Jungels.



Quelle entrée en matière pour Michel Ries. Après avoir pris la 65e place du Tour de la Communauté de Valence, l'ancien coureur de l'UC Dippach (19 ans) a confirmé ses excellentes dispositions en se classant finalement 18e du Tour de La Provence à 1'21" du vainqueur final Alexandre Geniez (Ag2r).



Un résultat très encourageant pour le coureur de l'équipe Polartec-Kometa qui disputait seulement sa deuxième épreuve avec les professionnels. Ce dimanche, il a pris la 57e place de la 3e et dernière étape courue sur 166,7 km entre Aix-en-Provence et Marseille. A noter encore qu'Alex Kirsch s'est classé 51e.



Au classement général, le Luxembourgeois de l'équipe WB-Aqua Protect se classe finalement 60e à 17'48" de Geniez. A noter encore que l'équipe Ag2r a signé le doublé avec la 2e place de Tony Gallopin.

Clasica de Almeria: Ewan au sprint



Après avoir ouvert son compteur succès sur les routes du Tour Down Under, Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) a signé une deuxième victoire en 2018 en enlevant l'emballage final de la Clasica de Almeria dans les rues de Roquetas de Mar, dans le sud de l'Espagne après 185,1 km.

Sur la ligne, le sprinteur australien a dominé le Néerlandais Danny Van Poppel (LottoNL) et le Belge Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert). Septième samedi pour sa première course de l'année (à 3'57" de Luis Leon Sanchez), Bob Jungels a pris la 64e place à 46" du vainqueur du jour.

Le champion national enchaînera durant la semaine avec le Tour d'Algarve. «Ce sera ma première participation au Tour d'Algarve mais je n'aborde pas cette course comme une préparation. Je compte saisir toutes les opportunités qui se présenteront. Je me sens bien et le parcours peut me convenir. Je ne sais pas si je peux viser le classement général, il est encore trop tôt pour le dire mais ma forme est bonne», avance le Luxembourgeois de la Quick-Step.



Le Tour d'Algarve débute ce mercredi 14 février avec une étape en ligne de 192,6 km entre Albufeira et Lagos.