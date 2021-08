Alors que le cycliste de 33 ans s'apprête à quitter le peloton professionnel, l'autre Luxembourgeois vient de signer pour cinq ans de plus sous le maillot Trek-Segafredo.

Ben Gastauer raccroche, Alex Kirsch prolonge

A l'issue du 81ème Tour du Luxembourg, Ben Gastauer en aura fini avec sa carrière de coureur professionnel. Le champion cycliste, natif de Dudelange, l'a annoncé : le 18 septembre, il franchira sa dernière ligne d'arrivée et repliera son maillot Ag2r-Citroën. Un choix fait à regret et provoqué par une vilaine douleur qui n'en finit pas. «Je me débats avec mon problème pelvien depuis la mi-avril. Je n'ai pas pu m'asseoir sur le vélo pendant deux mois et j'ai encore mal aujourd'hui».

Joli bilan Ben Gastauer aura remporté le Tour du Haut-Var en 2015, mais aussi participé à 13 Grands Tours. En 2014, il devait décrocher une très honorable 21e place sur le Tour de France.

Clairement, le champion aimerait pouvoir -au moins- clore ce chapitre chez lui, devant amis, supporters et famille. Devant ce public qui a assisté à ses débuts auprès du LP07 Schifflange. Son équipe AG2R Citroen aimerait elle aussi pouvoir l'amener jusqu'à ce rendez-vous lui qui en a porté les couleurs pendant douze saisons.

Ce fut même sa seule et unique formation. «Ben a fait partie intégrante de nombreux grands succès d'équipe. Son excellente condition physique, sa loyauté et sa gentillesse laisseront une trace durable», a déclaré Vincent Lavenu, directeur sportif d'AG2R.

Hasard de l'actualité sportive, alors qu'un Luxembourgeois quitte le peloton, un autre annonce qu'il continue la route. Lui aussi blessé cet été (et privé de Tour de France d'ailleurs), Alex Kirsch a ainsi prolongé son contrat jusqu'en 2023. L'équipe Trek-Segafredo a confirmé la rumeur, ce lundi. «Alex est un coureur intelligent qui peut bien lire la course et agir en conséquence(...) Il a montré qu'il est un coéquipier fiable et loyal qui a cimenté sa place dans notre équipe classique», le félicite son directeur général, Luca Guercilena.

Alex Kirsch semble visiblement, lui aussi, heureux de continuer au sein du team avec lequel il roule depuis 2019. «Trek est une équipe qui m'est devenue très chère au cours des trois dernières années. Je pense être l'un des coureurs essentiels de l'équipe et je suis devenu l'un des meilleurs supporters du peloton», a commenté le Luxembourgeois.

