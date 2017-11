Arthur Kluckers (17 ans, VC Schengen) a commencé sa saison en trombe, avec une victoire à Dommeldange, manche de la Skoda Cross Cup, et une 18e place au Koppenberg Cross (DVV Trofee). Le champion national du contre-la-montre junior poursuit autant d’objectifs sur le plan national qu’au niveau international.

Propos recueillis par Hugo Barthélémy

Arthur, après avoir raté les premières manches de la Skoda Cross Cup, pensez-vous encore pouvoir jouer votre carte au classement général ou visez-vous uniquement les victoires chaque dimanche?

Je ne pense pas pouvoir viser la victoire au général, car Nicolas (Kess) est trop fort pour être remonté, mais je pense tout de même pouvoir réaliser un Top 3 au final, et évidemment que je vise des victoires chaque dimanche, car cela fait toujours plaisir de gagner.

Vous avez participé au Koppenbberg Cross (DVV Trofee) début novembre en Belgique. Vous verra-t-on sur d’autres cross internationaux à l’étranger cette saison?

Oui, je compte bien en faire d'autres. Ce week-end, je serai à la manche de Coupe du monde à Zeven, en Allemagne. Plus tard dans la saison, je vais me rendre sur quelques cross à l’étranger, comme par exemple à Diegem (Superprestige) en décembre.



Du coup, vous visez une sélection pour les Championnats du monde à Valkenburg, début février 2018...

Oui, c’est clairement mon objectif, car en 2017, je n’étais pas sélectionné pour ceux de Belvaux. J'espère y être.



Est-ce important pour vous de courir à l’étranger?

C’est très important, car cela permet de se jauger par rapport aux meilleurs de la discipline. On sait donc où on en est par rapport à la crème du cyclo-cross, et l’on sait à quoi s’attendre en Coupe du monde et aux Championnat du monde. En plus, cela nous force à hausser notre niveau, même s'il est déjà élevé au Luxembourg.

En remportant l'épreuve de Dommeldange, vous avez prouvé que vous faites partie des meilleurs juniors luxembourgeois. Visez-vous le titre national?

Je ne me mets pas de pression, et si je ne le décroche pas, ce n’est pas grave. Mais j’avoue que j’apprécierais de remporter ce titre. Malheureusement, je ne pourrais pas porter ce maillot aux couleurs nationales longtemps, car je suis en dernière année junior.

Vous et Cédric Pries êtes équipiers et roulez dans la même catégorie. Est-ce une aide pour vous?

En course, c’est compliqué de faire une course d’équipe et d’établir une tactique collective, car le cyclo-cross reste un sport individuel. Par contre, pour les entraînements, c’est sympa et nous nous motivons l’un et l’autre.