(ER/AFP) - Alex Kirsch (WB Veranclassic) s'est classé 9e du classement final du Ster ZLM dont la dernière étape a été remportée par Marcel Kittel (Quick-Step). Sur la Route du Sud, c'est Silvan Dillier (BMC) qui a inscrit son nom au palmarès de l'épreuve.

Ster ZLM: victoire du Portugais Gonçalves

Marcel Kittel s'est montré le plus rapide en signant son 9e succès de l'année. Le sprinter allemand a devancé Dylan Groenewegen (LottoNL) et André Greipel (Lotto) lors de cette 5e et dernière étape disputée sur 180,6 km autour de Oss. Alex Kirsch a pris la 18e place.

Au classement final, c'est le Portugais José Goncalves (Katusha) qui s'impose avec 11" d'avance sur le Slovène Roglic (LottoNL) et 13" sur le Belge De Plus (Quick-Step). Kirsch se classe à une très belle 9e place, à 43" du lauréat de l'épreuve.

Route du Sud: Drucker 11e de la dernière étape



Le Suisse Silvan Dillier (BMC) a remporté la Route du Sud devant l'Equatorien Richard Carapaz (Movistar), dimanche, à l'issue de la quatrième et dernière étape dominée par le Néo-Zélandais Tom Scully (Cannondale) qui s'est imposé au sprint à Nogaro.

Dillier, qui a parfaitement géré l'épreuve en se classant notamment deuxième de la première étape et cinquième samedi lors de l'étape reine dans les Pyrénées, remportée par le Français Pierre Rolland, succède au Colombien Nairo Quintana au palmarès de la course. Le Français Kenny Elissonde (Sky) complète le podium final.

Silvan Dillier s'est évité toute frayeur grâce à l'échappée de neuf coureurs partie dès le début de l'étape. Ceux-ci se sont partagés les bonifications offertes lors des deux sprints intermédiaires placés sur le parcours, empêchant ainsi Carapaz de refaire son retard.

Malgré tous les efforts du peloton, notamment des équipes de sprinters (Direct Energie et Sky), les neuf coureurs parviendront finalement à résister jusqu'au bout, pour le plus grand bonheur de Scully, plus rapide au sprint.



Jempy Drucker a fini cette dernière étape à la 11e place. Au général, le Luxembourgeois de la BMC se classe finalement à la 77e place à 49'37".