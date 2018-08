Eléonora Molinaro (WTA 418) s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi ITF de Cueno (15.000 euros) en disposant de l'Italienne Carlotta Ripa en deux manches.

Cueno: Molinaro accrochée, mais au deuxième tour

Victoire en deux sets 7-6 (2), 6-3.

Face à la droitière de 27 ans, non classée à la WTA et qui avait obtenu une wild card, la Luxembourgeoise de dix ans sa cadette a peiné dans le premier set pour finalement s'imposer au tie-break, au bout d'une heure et 33 minutes de jeu.

La seconde manche allait prendre une tournure toute différente et ne durer que 42 minutes. La sociétaire des Arquebusiers s'est envolé à 5-0 avant de laisser trois jeux à son adversaire et conclure ensuite à 6-3.

Au deuxième tour, la tête de série numéro 1 rencontrera l'Italienne Bianca Turati (WTA 656, 21 ans) qui a disposé de la Suissesse Katerina Tsygourova (18 ans) en trois sets: 2-6, 7-5, 6-0 en 2h19'.