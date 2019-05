Grevenmacher et Weiler, les deux finalistes de la Coupe FLF n’ont jamais soulevé le trophée. Ces deux clubs ont poursuivi des voies diamétralement opposées qui convergeront ce jeudi à Mensdorf. Qui du CSG ou de Weiler soulèvera la coupe?

CSG ou Weiler? La Coupe FLF aura un vainqueur inédit

Par Andy Foyen



Le CSG et Weiler ne s’étaient jamais croisés

Le CS Grevenmacher est né en 1908 et s’appelait alors le Stade Mosellan Grevenmacher. Renommé CS Grevenmacher à l’aube de la Première Guerre mondiale, il participait à sa première compétition nationale au quatrième échelon lors de la saison 1921-1922. Après la Seconde Guerre mondiale, le CSG accédait à l’élite et ne quittait plus la Division Nationale et la Promotion d’Honneur jusqu’en 2018.



Quadruple vainqueur de la Coupe de Luxembourg, le club mosellan réalisait lors de la saison 2002-2003 le doublé en remportant également le championnat de Division Nationale. Depuis, Grevenmacher s’est essoufflé. D’abord rétrogradé en Promotion d’Honneur, le CSG redescendra même en Division 1 en 2018, une première depuis… 1947. C’est donc sa toute première participation à la Coupe FLF.

De son côté, Weiler-la-Tour n’a jamais connu ni Division Nationale ni la Promotion d’Honneur, jusqu’à aujourd’hui. Fondé en 1931, le club de Weiler devra attendre 1955 pour prendre part à son premier championnat. Naviguant longtemps entre la Division 2 et la Division 3, en 1998, il accède pour la première fois de son histoire de Division 1. Après un bref retour en D2, Weiler concourt en D1 sans discontinuer depuis 2011. Les Yellow Boys ont su grandir saison après saison au point même d’accéder à la Promotion d’Honneur pour l’exercice 2019-2020 après leur victoire en barrages contre l’Atert Bissen. Pour Weiler, il s’agira de sa première finale.

L'ex-Dudelangeois Johan Bellini connaît la saveur d'une victoire en Coupe. Le milieu de terrain de Weiler en redemande. Photo: Stéphane Guillaume

Un duel faussé?

Avant cette saison, les deux clubs ne s’étaient encore jamais affrontés. Les deux rencontres de cette saison se sont soldées par une victoire de Weiler. Les Yellow Boys l’avaient d’abord emporté à domicile sur le score de 2-0, en novembre, avant d'en faire de même au stade Op der Flohr (1-0). Ces deux victoires ont été prépondérantes dans la montée de Weiler. On pourrait donc logiquement penser que les Yellow Boys partiront légèrement favoris, mais une inconnue vient bouleverser ces prévisions.

Fraîchement vainqueur du match de barrage face à Bissen, les hommes de Jhemp Almeida ont peut-être déjà la tête ailleurs. «C’est une semaine compliquée à laquelle nous avons affaire», l'entraîneur. «Nous avons tout donné jusqu’à la dernière minute en championnat et il en va de même pour les 120 minutes du match de barrage. A vrai dire, depuis samedi, on s’est concentré sur notre récupération. La clef du match sera le mental. Quand des joueurs sont émoussés physiquement, le mental permet de compenser.»

Du côté mosellan, on s’accorde également à dire que l’aspect psychologique sera prépondérant. Après avoir félicité le promu pour sa victoire lors des barrages, Alvaro Cruz, le technicien du CSG, donnait également son point de vue sur l’influence du match de barrage sur la Coupe FLF: «Je ne pense pas que leur match de barrage du week-end leur sera préjudiciable. Toute victoire fournit un boost psychologique aux joueurs. Ils ont eu le temps de récupérer et leur mental sort grandi de ce match. Weiler connaît notre style de jeu et nous connaissons le leur. Tout le monde va se donner à fond et on verra.»

Dariusz Brzyski, le capitaine du CSG, entend bien conduire ses troupes vers un premier succès en Coupe FLF. Photo: Michel Dell'Aiera

Une pluie d’interrogations

Aucune des deux équipes ne pourra compter sur l’ensemble de ses joueurs. Un des absents de taille devrait être Lévy Rougeaux qui ne s’est pas tout à fait remis du match contre Bissen. L’attaquant de Weiler a trouvé le chemin des filets 18 fois en Division 1. Il a terminé troisième au classement des buteurs et deuxième de la Série 2.



Serait-ce l’opportunité pour Amadou Camara, déjà sauveur samedi, de renfiler sa cape de super-héros?



Weiler est-il affaibli ou grandi de son affrontement face à Bissen? Grevenmacher parviendra-t-il à inverser la tendance de cette saison? Qui ajoutera ce trophée à son palmarès? Quel kop fera le plus de bruit?



Réponse ce jeudi au Stade Op Biirk à Mensdorf. Le coup d'envoi sera donné à 19h30.