CS Sanem Futsal, un projet ambitieux

Le CS Sanem, club de Division 1, Série 2 de football en plein air, vient de créer sa succursale futsal, et alignera une équipe dans le prochain championnat de Ligue 2.

Par Stéphane Guillaume



Le projet du CS Sanem Futsal se veut ambitieux avec, dans les papiers, la création d'une école de futsal en plus d'une équipe évoluant en Ligue 2.



«Les objectifs du club en 2019-2020 sont la création d'une équipe compétitive en Ligue 2 et la mise en place de toutes les infrastructures nécessaires pour la réussite de notre projet, qui vise à offrir à tout le monde la possibilité de pratiquer le futsal. Après avoir analysé toutes les failles du futsal luxembourgeois, j'ai commencé à développer ce projet il y a quatre ans, afin de contribuer au développement de cette discipline que j'aime tant. Outre la mise sur pied d'une équipe Seniors, le projet du CS Sanem prévoit également de créer un centre de formation. Nous voulons fonder en 2021-2022 la première école de futsal au Luxembourg, en partenariat avec plusieurs acteurs de renom dans le microcosme du futsal au pays. Nous avons présenté l’idée de ce partenariat au CS Sanem, car nous pensons qu'il s'agit du meilleur club pour pouvoir atteindre nos objectifs. Dès que nous avons présenté ce projet au club, tout le monde s'est montré très enthousiaste à cette idée», explique le président de la nouvelle section futsal du CS Sanem, André Ferreira.



Du côté du club de football du CS Sanem, tout le monde est également déterminé à atteindre les objectifs de la structure futsal.



«Les deux comités sont tout à fait déterminés à atteindre les objectifs fixés, et la section futsal bénéficie du soutien inconditionnel du club à 100%, ce qui nous rend encore plus enthousiastes. J'aimerais, au nom de tous ceux qui font déjà partie du projet de futsal, remercier l'ensemble du comité du CS Sanem, et, en particulier, la présidente, Carol Bragança, le directeur sportif, George Bragança, et le vice-président, Fecchi Corrado. Nous espérons que cette collaboration marquera le début d’une belle histoire dans le futsal luxembourgeois», conclut le président Ferreira.