Le CSO a trouvé un successeur à Kenan Skrijelj, parti depuis une dizaine de jours. C'est l'ancien joueur de l'Avenir Beggen Anibal Santos qui est intronisé sur-le-champ à la tête du club leader de la Division 2, Série 1.

CS Oberkorn: Anibal Santos aux commandes

(vl/tof). On l'avait quitté à Kehlen. On le retrouve au CSO pour préparer le derby face au Luna dimanche prochain, mais surtout pour finir la saison. Anibal Santos, 35 ans, a accepté le défi de reprendre en main le leader de la série 2.

Joueur, on l'a connu à l'Union, à Beggen, au RM Hamm, au Swift, à Sandweiler et à Boevange puis entraîneur, on l'a croisé dans l'ombre à Kehlen comme adjoint avant de le voir prendre ses responsabilités jusqu'à la fin de la défunte saison. Anibal Santos était depuis sans club.

Kenan Skrijelj et le CSO s'étaient séparés juste avant la onzième journée. Le club compte trois points d'avance sur l'Avenir Beggen au classement.