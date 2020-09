Ce match face à Ararat-Armenia restera à coup sûr gravé dans les annales du club doyen. Menant 3-1 à quelques secondes de la fin du match, les Eschois se sont finalement inclinés 3-4 au bout des prolongations, jeudi à Erevan au deuxième tour qualificatif de la C3.

Sport 2 min.

Cruelle élimination du Fola en Europa League

Ce match face à Ararat-Armenia restera à coup sûr gravé dans les annales du club doyen. Menant 3-1 à quelques secondes de la fin du match, les Eschois se sont finalement inclinés 3-4 au bout des prolongations, jeudi à Erevan au deuxième tour qualificatif de la C3.

(JFC, avec jot) - Le parcours européen du Fola Esch s'est arrêté brutalement jeudi en Arménie. Au deuxième tour de qualification de l'Europa League, la formation coachée par Sébastien Grandjean s'est inclinée 3-4 après prolongation face à Ararat-Armenia. Le club doyen a pourtant mené 3-1 jusqu'à quelques secondes de la fin du temps réglementaire, avant de se faire rejoindre sur... deux penalties dans le temps additionnel.

Pimentel avait apporté une réplique immédiate (1-1, 20e) au but d'ouverture local signé par le Péruvien Martinez (1-0, 18e). Un premier tournant intervenait en fin de première période avec le double carton jaune et l'expulsion d'Alex Junior (43e) suite à une faute de main totalement inutile. En supériorité numérique, le Fola prenait les devants en seconde période, d'abord via Bensi sur penalty (1-2, 57e), puis Hadji à moins de dix minutes du terme (1-3, 82e).

Le Fola échoue à Tiraspol Battus 0-2 au FC Sheriff mercredi en manche unique, les hommes de Sébastien Grandjean quittent la Ligue des champions dès le premier tour préliminaire. Ils disputeront le deuxième tour qualificatif de l'Europa League le 17 septembre.

C'est alors que les acteurs de la rencontre allaient vivre des derniers instants complètement fous. Avec dans le rôle-titre, l'arbitre albanais Enea Jorgji: dans le temps additionnel, l'homme en noir brandissait le carton rouge sous le nez de Pimentel (90+1) et accordait un premier penalty aux locaux, transformé par le Capverdien Mailson (2-3, 90+2).

Et alors qu'il n'avait plus qu'une poignée de secondes à tenir ce résultat et la qualification, le Fola concédait un... second coup de réparation pour un geste douteux de Sacras sur le Portugais Angelo Meneses. Mailson ne se faisait pas prier pour exécuter la sentence (3-3, 90+5) et envoyer les deux équipes aux prolongations.

Sébastien Grandjean n'en revient pas... Photo: Yann Hellers

Trente minutes supplémentaires que les joueurs du Fola entamaient avec le moral dans les chaussettes. A dix contre dix désormais, Ararat-Armenia faisait la différence grâce à un but de Vakulenko via l'intérieur du poteau pour fixer la marque à 4-3 (114e). Il n'y a désormais plus aucun club luxembourgeois sur la scène européenne.

Ararat-Armenia - Fola Esch 4-3 (a.p.) Evolution du score: 1-0 Martinez (18e), 1-1 Pimentel (20e), 1-2 Bensi (57e s.p.), 1-3 Hadji (82e), 2-3 Mailson (90+2 s.p.), 3-3 Mailson (90+5 s.p.), 4-3 Vakulenko (114e). Cartons jaunes: Alex Junior, Alemao, Ambartsumyan et Sanogo à Ararat-Armenia; Delgado, Pimentel, Bensi, Sacras et Klein au Fola.

Cartons jaunes-rouges: Alex Junior (43e) à Ararat-Armenia; Pimentel (90+1) au Fola. ARARAT-ARMENIA: Cupic, Alemao, Angelo Meneses, Vakulenko, Alex Junior, Gouffran (84e Ogana), Alphonse (70e Shahinyan), Narsingh, Sanogo, Martinez (96e Ambartsumyan), Otubanjo (60e Lima). FOLA ESCH: Hym, Delgado, Dikaba, Klein, Ouassiero, Sacras, Freire (84e Semedo), Pimentel, Diallo (70e Drif), Hadji (117e Mura), Bensi (87e Bernard). Arbitres: Jorgji, Rexha, Myftari (ALB).



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.