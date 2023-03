L'icône du football portugais a rendez-vous avec les Lions Rouges ce dimanche et divise toujours autant l'opinion dans son pays d'origine comme au Luxembourg.

Cristiano Ronaldo, source éternelle de déchirements

Les grands champions dérangent autant qu'ils fascinent. Admirés dans leur phase ascendante, ils agacent lorsqu'ils planent sur leur sport. Eddy Merckx en cyclisme, Rafael Nadal en tennis, Michael Jordan en basket. Aucun n'a fait l'unanimité. Cristiano Ronaldo n'échappe pas à la règle. Ses états de service avec la Seleção et ses statistiques stratosphériques ne le préservent pas d'un certain désamour.

Une cote d'impopularité qui a probablement culminé pendant la dernière Coupe du monde où 70% des gens interrogés par le journal A Bola estimaient que leur capitaine ne devait pas être titularisé face à la Suisse en huitième de finale. Un instantané que le résultat (6-1) est venu renforcer avant que le doute ne se réinstalle dans la tête des supporters après la défaite contre le Maroc.

«Pas un mot pour le Sporting»

Les larmes de la star ont coulé, sa colère soudaine a souligné une fois de plus son degré de compétitivité et Fernando Santos s'en est allé après huit ans de service. Le temps de digérer cet épisode et la Seleção s'est trouvé un nouveau cornac en la personne de l'Espagnol Roberto Martinez dont la première liste était aussi attendue que les vendanges dans la vallée du Douro. L'ancien sélectionneur de la Belgique a repris l'attaquant d'Al-Nassr dans son cadre pour les matchs face au Liechtenstein et au Luxembourg. Sa sélection ce jeudi soir et ses deux nouveaux buts ont affolé tous les compteurs.

Pas de quoi apaiser le débat autour d'un joueur de 38 ans toujours indispensable à l'équipe nationale pour certains, qui a fait son temps et doit laisser sa place pour d'autres. Et il n'y a pas qu'au pays du fado qu'on disserte à l'envi sur le sujet. La diaspora portugaise se déchire au Luxembourg. CR7 y a ses fans de la première heure, mais aussi ses détracteurs même si ces derniers sont moins francs du collier lorsqu'il s'agit de s'expliquer.

Il m'a bien plu à un moment avant de gagner en notoriété et de devenir individualiste. Sa trajectoire a renforcé mon opinion. «Pelé», entraîneur des scolaires de Bissen

«Pelé» Pires, lui, ne s'en cache pas. «Il n'a plus sa place», raconte l'ancien buteur de Schifflange. «Je respecte les grands joueurs et il en fait partie, mais à un moment, il faut tourner le bouton. J'ai parfaitement compris Fernando Santos lorsqu'il l'a mis sur le banc pendant la Coupe du monde. Toute l'équipe doit jouer pour lui et pour ne prendre qu'un exemple, Bruno Fernandes disparaît des radars lorsqu'il est associé avec lui. Quand on voit les gars qui sont restés sur le banc ou même en dehors de la sélection, c'est abusé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Rafa Silva s'est retiré.»

Aujourd'hui entraîneur des scolaires de Bissen, «Pelé» est pourtant un enfant du Sporting, le club formateur de Ronaldo. «Il m'a bien plu à un moment avant de gagner en notoriété et de devenir individualiste. Sa trajectoire a renforcé mon opinion. Comme celle de Figo finalement. Pourquoi avoir choisi l'Arabie saoudite alors qu'il aurait pu revenir au Sporting? Sa maman est une fan absolue du club et il n'a plus besoin d'argent. Il se retrouve dans un championnat où certaines équipes ne sont pas plus fortes que d'autres au Luxembourg. Et quand tu l'entends parler, jamais il ne fait référence au Sporting. C'est Manchester et rien d'autre.»

Il faudra pourtant encore composer avec «alors que des garçons comme Nuno Santos et Pedro Gonçalves méritent de recevoir leur chance», ponctue Pires.

«De la jalousie»

À l'autre bout du pays, Sabrina Deda n'a pas entendu les arguments de son compatriote. Sinon, ses oreilles auraient saigné. Gamine, elle a grandi avec son icône jamais très loin d'elle. «J'ai vu tous ses matchs. Au Real, à Manchester, à la Juve et j'essaie encore de les suivre à Al-Nassr», raconte la joueuse de Junglinster. «Je l'admire pour sa persévérance. Il n'était pas le plus talentueux mais il s'est construit en bossant comme un fou. Premier à sortir du vestiaire, il était le dernier à y rentrer. Il n'a pourtant pas été épargné quand il est arrivé à Manchester et qu'il était moqué pour son accent. Il a mis tout le monde d'accord sur le terrain.»

Et quand on lui parle d'une arrogance qu'on lui prête volontiers, Deda se fâche. «C'est de la jalousie. Parce qu'il est beau et qu'il montre ses muscles quand il marque un but. Il a travaillé pour en arriver là et beaucoup ne savent pas le temps qu'il consacre à des associations et l'argent qu'il injecte, notamment à Madère, son île de naissance. Je ne comprends pas la réaction des gens.»

Sabrina a suivi tous les matches de Cristiano Ronaldo. Photo: D R.

Dimanche, Cristiano Ronaldo va rencontrer le Luxembourg pour la 11e fois. Il a déjà inscrit neuf buts aux Lions Rouges. C'est le pays face auquel il a le plus marqué. «Je ne pourrai pas assister au match parce que je travaille», poursuit, la mort dans l'âme, Sabrina Deda. Supportrice de Benfica, la joueuse de 28 ans confesse que si son joueur préféré était revenu au Sporting, elle aurait même eu une pointe d'admiration pour l'ennemi de toujours des Aigles…

