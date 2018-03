Le PSG a été totalement impuissant pour renverser le Real Madrid, double tenant du titre encore vainqueur (2-1) mardi lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, tandis que Liverpool a sereinement terminé le travail contre Porto (0-0, aller: 5-0).

Sport 2 min.

Cristiano Ronaldo crucifie le PSG, Liverpool au rendez-vous des quarts

(AFP) - Tout simplement au-dessus: le Real de Zinédine Zidane, vainqueur 3-1 à l'aller à Santiago-Bernabeu, a complètement maîtrisé son sujet au Parc des Princes, où le PSG, privé de Neymar, a certes beaucoup tenté mais peu réussi lorsqu'il a fallu créer des différences.

Et lorsque Cristiano Ronaldo a surgi au retour des vestiaires (51e), plaçant une tête au deuxième poteau après une perte de balle de Dani Alves, le mince espoir de qualification s'est transformé en mission impossible pour les hommes d'Unai Emery, vite privés ensuite de Marco Verratti, exclu après un second carton jaune (66e).

Une réalisation chanceuse de Casemiro (80e) a ensuite répondu à l'égalisation, chanceuse elle aussi, d'Edinson Cavani (71e). Un but qui a à peine suffi à sauver l'honneur parisien, dans un match marqué par l'allumage par les supporters de nombreux fumigènes.



Paris, qui a dépensé plus de 400 millions d'euros cet été pour recruter les stars Neymar et Kylian Mbappé et briller en Europe, s'est fait éjecter de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale. L'argent n'achète pas l'expérience: cela pourrait être la morale de ce choc au sommet entre le PSG, ses ambitions folles et sa puissance financière, et le vétéran madrilène, 116 ans mardi soir et 12 Ligues des champions au compteur. Paris a craqué et ne verra pas même les quarts de finale de la C1, pour la deuxième année consécutive.

Roberto Firmino à la lutte avec Felipe. Les Reds ont géré les débats. Photo: AFP

A Anfield, la messe était dite avant le match, après la démonstration des Reds en terres portugaises à l'aller (5-0). Sans leur meilleur buteur Mohamed Salah, laissé au repos, les hommes de Jürgen Klopp ont manqué de réalisme, butant contre un FC Porto qui, malgré dix changements, a su sortir de la compétition en évitant une autre gifle.



Les Reds valident ainsi leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2009. Après deux ans d'absence dans la compétition reine, Liverpool s'est donc qualifié en douceur pour le prochain tour, marquant ainsi le retour du club dans l'élite européenne.

Qui pour rejoindre le Real Madrid et Liverpool en quarts ? Deux autres tickets sont distribués ce mercredi, avec un court avantage pour Tottenham contre la Juventus Turin (2-2 à l'aller en Italie), et une nette avance pour Manchester City, qui accueille Bâle après avoir survolé la première manche en Suisse (4-0).