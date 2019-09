Crasson nouvel adjoint de Ferrera à Dudelange

Le F91 Dudelange, champion du Luxembourg en titre et qualifié pour les prochaines poules de l'Europa League, a trouvé un successeur à Henri Bossi, entraîneur adjoint démissionnaire le 25 août: le Belge Bertrand Crasson, âgé de 47 ans.

Jean-François COLIN Le F91 Dudelange, champion du Luxembourg en titre et qualifié pour les prochaines poules de l'Europa League, a trouvé un successeur à Henri Bossi, entraîneur adjoint démissionnaire le 25 août: le Belge Bertrand Crasson, âgé de 47 ans.

Le F91 Dudelange a profité de la trêve internationale pour dénicher le nouvel adjoint d'Emilio Ferrera. Figure bien connue du football belge, Bertrand Crasson (47 ans) est de retour en Europe après un exil de six ans en Thaïlande (2012 - 2018).

«Il est arrivé chez nous lundi», précise le président dudelangeois Romain Schumacher. «Ce choix correspond aux souhaits de notre coach», poursuit-il.

Ancien arrière-droit du Sporting d'Anderlecht (1989-1996 et 1998-2003), de Naples (1996-1998), du Lierse (2003-2004) et du FC Brussels (2004-2005), celui qui est surnommé «Berre» a aussi porté à 26 reprises le maillot des Diables Rouges de 1991 à 2001, inscrivant un unique but face au Pays de Galles en 1997.

Crasson s'est ensuite exilé en Thaïlande, où il a officié comme coach des Espoirs du club BEC Tero Sasana de 2012 à 2018. A la recherche d’un poste comme entraîneur depuis son retour en Europe, il est entré en contact avec Dudelange via son agent, Jean-Marc Schellens, et a été charmé par le projet et l’ambition du F91.

«C'est un très beau projet et l'opportunité idéale de me relancer en Europe. Je connais Emilio Ferrera depuis plus de vingt ans. Il m'avait d'ailleurs coaché au Lierse et au Brussels. C'est un excellent tacticien, le meilleur en analyse et en stratégie. Je ne pouvais pas rêver mieux», a déclaré le nouveau T2 dudelangeois auprès de nos confrères belges du site Walfoot.



Henri Bossi et Dudelange, c'est terminé ! Henri Bossi n’est plus l’entraîneur adjoint d’Emilio Ferrera au F91. Le technicien et le club se sont séparés ce samedi. Bossi pourrait rebondir à Rodange dans la soirée.

«En principe, il est chez nous pour une saison», glisse le président Schumacher. Crasson succède à Henri Bossi, qui avait jeté le gant le 25 août.

Avec un tandem de purs Bruxellois à sa tête, sûr que cela va «zwanzer» dans le vestiaire de la Forge du Sud cette saison.