Le F91 accueille le Progrès dans le match au sommet de cette journée de rentrée en BGL Ligue alors que Differdange se lance dans une course effrénée vers le podium.

Reprise du championnat en BGL Ligue

Crash test d'entrée pour le leader dudelangeois

Christophe NADIN Le F91 accueille le Progrès dans le match au sommet de cette journée de rentrée en BGL Ligue alors que Differdange se lance dans une course effrénée vers le podium.

L’AFFICHE DU JOUR

Dudelange-Progrès. On se tourne vers le titre et l'Europe pour ce retour sur les terrains de l'élite. Le champion en titre dudelangeois compte un point d'avance sur Hesperange et s'offre de suite un test grandeur nature pour conserver sa pole position. Le F91 accueille ce dimanche (14h30) une équipe de Niederkorn qui occupe actuellement la troisième place et qui nourrit avant tout l'ambition de la conserver car elle est synonyme de qualification européenne.

Le Progrès a été privé de dessert continental ces deux dernières saisons. Il ne peut pas se permettre d'en ajouter une troisième. Fâché avec la Coupe de Luxembourg qu'il n’a plus remportée depuis 1978, Niederkorn est encore en course sur les deux tableaux. On se rappellera qu'au match aller, les Jaune et Noir avaient inquiété le champion en titre tout comme ils avaient taquiné Hesperange. Talonné par le Racing et l’Union Titus Pétange, le Progrès est engagé dans un match à trois pour monter sur le podium. A moins que Differdange ne signe une improbable remontada. On se rappellera enfin que Niederkorn était venu gagner au Stade Nosbaum la saison dernière, ce qui ouvre encore un peu plus le champ des possibles pour le duel de ce dimanche.

LE PROGRAMME DE LA 16E JOURNÉE

L’HOMME À SURVEILLER

Nicolas Perez. Disparu des radars depuis le début du championnat, celui qui a fini la saison dernière à la quatrième place du classement des buteurs avec 19 pions enfilés est revenu à la surface en trouvant le chemin des filets lors des trois derniers matchs de l’année. Ce dimanche, ce sera l'heure des retrouvailles avec Differdange, l'un de ses anciens clubs au pays. Il a porté le maillot des Rouge et Noir une saison (2017-2018). Perez doit apporter son écot à l'opération commando montée par le nouveau coach Arno Bonvini qui consiste à sortir définitivement Strassen de la zone dangereuse pour l'amener dans des eaux plus calmes. Ça passera par plus d'efficacité devant le but adverse car le FC Una est le mauvais élève du Top 10 avec seulement 19 buts inscrits. La préparation sur les terrains synthétiques n'a pas épargné les adducteurs du trentenaire. Mais il se chuchote qu'à Strassen, Brian Babit est dans la forme de sa vie…

LE CHIFFRE DU WEEK-END

16. Comme 16 heures. C’est la nouvelle heure fixée par la FLF, en concertation avec les clubs, pour donner le coup d'envoi des matchs le dimanche. Elle avait été fixée à 15h il y a quelques mois. L'organe faîtier du football grand-ducal avait souhaité faire un geste écologique en permettant aux clubs de faire des économies d’énergie. Un coup d’épée dans l'eau puisque plusieurs clubs se sont fait un malin plaisir à demander à rechanger de suite à 16h. A noter que Dudelange disputera ses matchs à domicile à 14h30 en raison de son éclairage. Du moins jusqu'au changement d'heure.

LA QUESTION DE LA JOURNÉE

Le brevet d’invincibilité d’Hesperange va-t-il encore tenir? C'est une petite musique qui fait le tour de l'Europe puisque le Swift est le dernier club du Vieux Continent encore invaincu cette saison. Paradoxalement, les joueurs du Holleschbierg, qui ont partagé à deux reprises, ne sont pas en tête puisque Dudelange les devance d'un point. A priori, la venue de l'US Hostert ne présente pas de danger. Mais les Verts du Gréngewald sont imprévisibles. Et c'est compliqué de disputer tout un championnat sans perdre de match. Alors, à qui le scoop?

LE CLASSEMENT





