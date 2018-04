Auteur de deux buts, dont un incroyable retourné accrobatique, et d'une passe décisive, Cristiano Ronaldo a été le grand artisan du succès du Real Madrid sur la Juventus (3-0). Le Bayern, de son côté, a pris une option en dominant le FC Séville en Andalousie (2-1).

CR7 martyrise encore la Vieille Dame, le Bayern prend une option

Didier Hiegel

L'affiche entre la Juventus Turin et le Real Madrid a fort bien lancé les quarts de finale aller de la Ligue des champions ce mardi soir et les Merengue n'ont pas laissé passer leur première occasion de but dès la troisième minute. Bien servi par Marcelo, Isco, laissé libre côté gauche, débordait et centrait devant le but turinois. Le premier à jaillir était... Cristiano Ronaldo, bien sûr, qui reprenait en première intention pour inscrire son huitième but en six rendez-vous avec la Vieille Dame, son 118e en Ligue des champions. Le festival du Portugais, auteur d'un doublé en finale en juin dernier, ne faisait que commencer.



La Juve, sans Pjanic suspendu, ni Matuidi au départ, réagissait vivement, mais le duo Ramos-Varane faisait barrage, notamment devant Dybala (7e) et Navas se montrait intraitable en sortant avec brio un coup de tête à bout portant de Higuain (23e). La troupe de Zinedine Zidane aurait même pu déjà mener 2-0 à l'Allianz Stadium si la frappe de Kroos n'avait percuté la transversale de Buffon (36e).

Toujours aussi inspiré, CR7 allait encore marquer ce match de son empreinte en inscrivant un but somptueux. Le dernier Ballon d'Or récupérait le ballon, servait Carvajal pour ensuite se replacer face au but. Il profitait ensuite d'un excellent centre du latéral espagnol pour placer un incroyable ciseau acrobatique (0-2, 63e). Trois minutes plus tard, pour un vilain geste sur Carjaval, Dybala recevait un deuxième carton jaune. Réduite à dix, la Juve concédait un troisième but à Marcelo suite à une passe décisive... de Cristiano Ronaldo (0-3, 72e).



Cuadrado, dans le temps additionnel, aurait pu redonner un semblant de suspense à ce duel, mais sa tentative passait à côté. Le Real est quasiment qualifié grâce à un Cristiano Ronaldo qui a inscrit 24 buts lors de ses 13 derniers matches de Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo a inscrit un but de toute beauté pour s'offrir un doublé. Photo: AFP

Ribéry donne le tournis à Séville



C'est en pleine confiance après leur qualification à Manchester et leur bon match nul contre le Barça, qui a égalisé à 2-2 in extremis lors de la dernière journée, que le FC Séville de Vincenzo Montella accueillait le Bayern. Sans complexe, le club andalou qui retrouvait les quarts de finale de la C1 depuis 1958, entamait fort bien cette rencontre et ouvrait le score par Sarabia suite à un service d'Escudero côté gauche (32e). Un avantage qui allait être de courte durée.

Ribéry avait hérité d'un carton jaune pour une intervention trop musclée sur Vazquez (13e), mais il se montrait plus inspiré et égalisait en délivrant un centre qui était contré par Navas dans ses filets (37e). Toujours aussi actif en seconde période, c'est lui qui offrait le but du succès allemand en centrant parfaitement, au deuxième poteau, pour Thiago Alcantara (1-2, 68e) avant de céder sa place à Robben.

Le Bayern a pris une option avant le match retour le 11 avril, mais a perdu Vidal, blessé et remplacé par James Rodriguez à la 36e minute.



Les résultats de mardi

Juventus - Real Madrid 0-3

FC Séville - Bayern Munich 1-2



Les rencontres de ce mercredi à 20h45

Liverpool - Manchester City

FC Barcelone - AS Roma

La suite du calendrier

Quarts de finale retour: 10 et 11 avril

Tirage au sort des demi-finales: 13 avril

Demi-finales: aller les 24 et 25 avril, retour les 1er et 2 mai

Finale: le 26 mai à Kiev