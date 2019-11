C'est un sacré défi qui attend le Luxembourg ce dimanche au stade Josy Barthel (15h) face à Cristiano Ronaldo et ses partenaires. Le Portugal aborde ce match avec l'ambition de sceller sa qualification pour l'Euro 2020. Chaud devant.

CR7 et les siens n'arrivent pas en terrain conquis

Avec la réception du Portugal, le Luxembourg n'aurait pas pu rêver d'une plus belle affiche pour clôturer sa campagne de qualification pour l'Euro 2020. La réception des champions d'Europe se déroulera à guichets fermés - une première dans cette campagne - pour la dernière rencontre officielle de l'équipe nationale dans le stade Josy Barthel. Mais l'heure n'est pas au sentiment dans le camp de la FLF, Luc Holtz et ses hommes veulent finir l'année sur une note positive.

Battu 2-3 jeudi soir à Belgrade, le Club Luxembourg a quitté la Serbie avec un étrange sentiment. A la rue durant le premier acte, les Luxembourgeois ont montré un autre visage en seconde période et l'entraîneur national veut s'appuyer sur les 45 dernières minutes pour aborder la rencontre de ce dimanche.

Tout savoir sur le choc Luxembourg-Portugal Afin de ne rien manquer du match de l'année entre les Roud Léiwen et la Seleção, le 17 novembre au Josy-Barthel, la rédaction a compilé toutes les infos dans ce dossier. Une rencontre cruciale dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020.

«On a manqué de stabilité face aux Serbes lors des 30 premières minutes, peut-être que le lourd revers concédé au Danemark (0-4) était encore dans l'esprit chez certains joueurs», commente Luc Holtz qui a apprécié que ses garçons relèvent la tête en seconde période et fassent «preuve de courage»

Si le groupe a retrouvé une certaine confiance, il va aussi récupérer au centre du jeu Leandro Barreiro. Suspendu jeudi soir pour abus de carton jaune, le médian de Mayence devrait retrouver sa place au coeur de l'entrejeu. Un retour qui devrait stabiliser le onze de la FLF.

Suspendu jeudi, Leandro Barreiro devrait être de retour au sein de l'entrejeu luxembourgeois. Photo: Ben Majerus

Pour le reste, l'Ettelbruckois n'a rien lâché quant à sa composition si ce n'est que Laurent Jans, victime d'une semelle jeudi, devrait être bon pour le service. Par contre, le sélectionneur s'est montré plus loquace pour évoquer l'état de la pelouse du stade Josy Barthel, qui a contraint les responsables de l'UEFA à interdire les deux équipes à s'entraîner la veille du match comme c'est de tradition.

«J'ai le sentiment que cela nous désavantagera plus que les Portugais même si notre adversaire ne sera pas d'accord avec moi. Nous possédons aussi dans nos rangs quelques joueurs techniques comme Vincent Thill», dit-il.

Ronaldo rêve d'être centenaire

Du côté de la Seleção, la confiance est de mise dans le chef des joueurs de Fernando Santos qui restent sur une victoire impressionnante dans les chiffres contre la Lituanie (6-0). Les Portugais se sont entraînés samedi matin dans les installations de Bissen et abordent cette ultime rencontre des qualifications du groupe B avec l'obligation de s'imposer et d'assurer définitivement leur place pour l'Euro sans tenir compte du résultat final de Serbie-Ukraine.



Tous les regards sont bien évidemment tournés vers Cristiano Ronaldo. L'ancien Ballon d'Or a répondu présent face à la Lituanie en plantant trois buts. Le capitaine lusitanien a ainsi inscrit son neuvième triplé en équipe nationale (le 55e en carrière) et a atteint 98 buts en sélection. La barre des 100 buts n'est pas loin. A 34 ans, le joueur de la Juventus n'est pas loin du compte, ni d'ailleurs du record toutes sélections confondues, détenu par l'Iranien Ali Daei (109).

• 55ème triplé de sa carrière

• Superbe goal

• 98ème but pour le Portugal@Cristiano est injouable ! 🔥 pic.twitter.com/5k7Ad2n5xF — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 15, 2019

Toujours à propos des statistiques de CR7, il a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises face au Luxembourg depuis qu'il porte le maillot de la sélection. «J'espère que demain (dimanche) il marquera le plus beau but de sa carrière et le plus important» , a déclaré avec un brin d'humour son entraîneur Fernando Santos lors de la conférence de presse d'avant match.

Fernando Santos attend de ses joueurs une victoire, histoire de valider le ticket du Portugal pour la phase finale de l'Euro 2020. Photo: Stéphane Guillaume

Quant au déroulement de la partie, le coach portugais s'attend à un autre match que celui du mois d'octobre qui avait vu le Portugal s'imposer 3-0. «Le Luxembourg affiche de belles qualités et de plus, il joue à domicile. Nous devons donner le maximum et gagner le match pour nous qualifier. Nous alignerons la meilleure équipe possible», a annoncé l'entraîneur des champions d'Europe qui aborderont les débats avec l'ambition de décrocher la victoire.

Le point du groupe B