CR7 crucifie la Juventus en fin de match

Les demi-finales de la Ligue des champions, dont le tirage au sort a été effectué ce vendredi midi au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse), opposeront, d'une part, le Real Madrid à son voisin de l'Atletico, et d'autre part, l'AS Monaco et la Juventus Turin. Matches aller les 2 et 3 mai, retour les 9 et 10 mai.