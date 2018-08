Eleonora Molinaro (WTA 418) a signé une jolie performance ce mercredi en franchissant le cap du deuxième tour du tournoi ITF de Coxyde (25.000 euros) en disposant de la Belge Kimberley Zimmermann, tête de série numéro 2 de l'épreuve et 297e mondiale.

Coxyde: Molinaro en quarts après avoir écarté Zimmermann

Eddy RENAULD Une victoire en deux sets: 7-5, 6-4

Eleonora Molinaro (WTA 418) a signé une jolie performance ce mercredi en franchissant le cap du deuxième tour du tournoi ITF de Coxyde (25.000 euros) en disposant de la Belge Kimberley Zimmermann, tête de série numéro 2 de l'épreuve et 297e mondiale.

Après avoir pris la mesure de la Slovaque Tereza Mihalikova (373e mondiale, la joueuse des Arquebusiers a de nouveau défier les statistiques. Opposée à Zimmermann, tête de série numéro 2, elle a valisé son ticket pour les quarts de finale où elle affrontera la Hongroise Anna Bondar (21 ans), tête de série n°8 et 322e mondiale.

Dans la première manche, Molinaro a pris le service de son adversaire à 2-1 avant de mener 5-3 mais la Belge est parvenue à égaliser à 5-5. La Luxembourgeoise a toutefois eu les ressources nécessaires pour rebondir et décrocher le set: 7-5 après 55 minutes.



Dans le second set, les deux joueuses sont restées au contact jusqu'à 2-2 après avoir perdu d'entrée leur mise en jeu. Moment choisi par Molinaro pour prendre les débats à son compte et mener 4-2. Zimmermann n'était pas disposée à rendre les armes aussi facilement et comme lors du premier set, la Belge revenait à égalité (4-4).



Le suspense était complètement relancé. Fidèle à ses habitudes et à l'instar de la première manche, Molinaro repartait vers l'avant et après avoir breaké sa rivale, elle remportait le second set 6-4 sur sa deuxième balle de match après 52 minutes.