Courte défaite pour Deville et Mannheim

Match retour dimanche à 14h

(DH). - Le Waldhof Mannheim a concédé sa quatrième défaite consécutive, cette fois-ci en match aller des play-offs de Regionalliga contre le KFC Uerdingen (0-1). Maurice Deville a joué 77 minutes.

Le KFC Uerdingen 05 ne recevait pas ce jeudi soir le Waldhof Mannheim dans son enceinte habituelle, mais à Duisbourg, pour des raisons de sécurité des infrastructure du Grotenburg-Stadion.

Titularisé en attaque dans la formation de Bernhard Trares, Maurice Deville s'est procuré une grosse occasion d'ouvrir le score, à la 41e minute, mais le défenseur central Schorch a repoussé la balle du 0-1 juste devant sa ligne.



Après avoir manqué une deuxième belle opportunité par Hebisch (68e), Mannheim s'est fait punir par le n°9 du KFC, Beister (1-0, 75e). L'international luxembourgeois a cédé sa place deux minutes plus tard. Son remplaçant Jannik ne se montrera pas plus opportuniste et le Waldhof s'est incliné d'un petit but et garde toutes ses chances.

Match retour à Mannheim dimanche à 14h.