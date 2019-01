On prend les mêmes et on recommence. Les Arquebusiers, chez les Messieurs, et le Tennis Spora, chez les dames, ont conservé le trophées obtenus l'année dernière.

Coupes FLT: les Arquebusiers et le Tennis Spora fidèles au rendez-vous

On prend les mêmes et on recommence. Les Arquebusiers, chez les Messieurs, et le Tennis Spora, chez les dames, ont conservé le trophées obtenus l'année dernière.

(DH). - Malgré un faux départ, les Arquebusiers ont rapidement tourné l'affaire en leur faveur et effacé le bon départ des Eschois. Ces derniers avaient pris les devants grâce à Ugo Nastasi qui avait facilement pris la mesure de Gilles Kremer (6-1 et 6-3).



Les frères Robi et Christophe Tholl ont placé leur club en bonne position avant que Julien Mathieu ne retourne la situation en sa faveur face à Alexandre Eischen.

Kremer et Christophe Tholl ont ensuite plié la finale lors du premier double.



Chez les Dames, Marie Weckerlé, convoquée par Anne Kremer dans l'équipe de Fed Cup, était un peu la curiosité de cette phase finale. La jeune fille de 15 ans, qui se consacre désormais à plein temps au tennis, a buté sur l'expérimentée Karine Gallet qui s'est imposée en deux manches pour apporter la seule victoire dans l'escarcelle de Junglinster.

En simples, Caroline Daxhelet, Déborah Kerfs et Liz Baddé ont fait le travail et c'est le double Daxhelet/Rodier qui a offert un nouveau sacre au club du Bambësch.





Les résultats

Messieurs

TC Arquebusiers - Esch 5-1

C. Tholl - Mutis 6-4, 6-3

Kremer - Nastasi 1-6, 3-6

R. Tholl - De Cuyper 6-4, 6-4

Mathieu - Eischen 3-6, 6-2, 6-4

Kremer/C. Tholl - Mutis/Eischen 6-2, 6-7, 10-6

Mike Scheidweiler/R. Tholl - De Cuyper/Nastasi 7-6, 4-6, le double n'a pas été à son terme la finale étant déjà décidée.

Dames

Tennis Spora - Junglinster 7-1

Déborah Kerfs - Schaber 6-2, 6-1

Baddé - Denis 6-2, 6-1

Weckerlé - Gallet 5-7, 4-6

Daxhelet - Zowczak 6-1, 6-0

Daxhelet/Rodier - Denis/Schaber 6-0, 6-2

Kerfs/Correia - Gallet/Zowczak 6-2, 6-2