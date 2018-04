Coupe: Wiltz-Hostert et Racing-Differdange

Bissen Lorentzweiler, seuls vainqueurs parmi les six premiers font la bonne affaire en tête alors que dans le bas de la série 1, Bastendorf et Kehlen se frottent les mains. En série 2, Junglinster est tout proche du titre, Biwer sort du trou. En division 2 série 1,Useldange , unique gagnant à l'extérieur, et Berdorf/Consdorf foncent. En série 2, Remich cartonne face à Merl, Bettembourg et le Luna Oberkorn se replacent.