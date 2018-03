Des trois formations de Promotion d'Honneur engagées ce dimanche en Coupe de Luxembourg, seul Grevenmacher sera au rendez-vous des quarts de finale. Les Mosellans ont éliminé Mondorf. Differdange, Hostert et l'US Esch poursuivent l'aventure.

Coupe: le CSG surprend Mondorf, Hostert déroule au Cents

(ER) - Malgré une 12e place au classement de la Promotion d'Honneur, Grevenmacher est parvenu à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de Luxembourg après avoir dominé Mondorf 1-0. Le but de la qualification a été inscrit par Ferizaj après 80 minutes au terme d'une rencontre peu fertile en occasions de buts. Les Mondorfois ont dominé les débats mais ils se sont montrés incapables d'amener le danger devant les buts de Ribeiro. Cette victoire met un peu de baume au coeur dans le camp mosellan qui connaît une saison difficile en PH.

Malgré les absences de Franzoni, Amri, Ribeiro, Perez et Jänisch, Differdange s'est qualifié pour les quarts de finale en allant s'imposer 0-2 à Erpeldange. Gauthier Caron a trouvé la faille en début de partie (9e) avant que Hamzaoui n'assure définitivement la qualification à la 90e minute.

Mühlenbach rêvait d'exploit avant la réception de l'US Esch. Lanterne rouge de BGL Ligue, la formation eschoise est à la peine en championnat mais elle est bien décidée à ne rien lâcher dans cette épreuve. C'est un but de Dione (23e) qui a permis aux joueurs de Pedro Resende de poursuivre leur parcours.



Enfin, le duel entre les deux formations de BGL Ligue a tourné à l'avantage des visiteurs. Hostert s'est imposé sur la pelouse du Cents 5-0. Les joueurs du Gréngewald ont signé une entame de match idéale face au RM Hamm Benfica grâce à un doublé de Desevic en début et fin de première mi-temps. Après l'exclusion de Cabral pour un second carton jaune peu avant l'heure de jeu, les visiteurs ont alourdi le score avec des buts de Peters (61e), Battaglia (74e) et Desevic (87e).

Le point



Grevenmacher (PH) - Mondorf 1-0



Erpeldange (PH) - Differdange 03 0-2



RM Hamm Benfica - Hostert 0-5



Mühlenbach (PH) - US Esch 0-1



A suivre: le mercredi 4 avril à 19h30

Rumelange - Wiltz

Union Titus Pétange - Progrès

Jeunesse d'Esch - Racing

Käerjéng - Rodange