Ce mercredi soir, l'Union Titus Pétange, le Racing, Rodange et Wiltz ont rejoint Differdange, Hostert, l'US Esch et Grevenmacher en quart de finale de la Coupe de Luxembourg.

Coupe: l'UTP, le Racing, Rodange et Wiltz prennent leur quart

Didier Hiegel Un but de Gashi a fait le bonheur de l'Union Titus Pétange.

Sale temps pour le Progrès Niederkorn. Après avoir reconnu la supériorité du F91 Dudelange, samedi dernier (1-3), le club du président Marochi s'est fait sortir de la Coupe de Luxembourg, au stade des quarts de finale, par l'Union Titus Pétange sur le score de 1-0. Baltemar Brito n'avait pas connu l'humiliation concédée à Niederkorn lors de la quatrième journée (1-7), mais ses joueurs n'avaient pas oublié le camouflet et ont fait en sorte de prendre leur revanche.

La pelouse du stade municipal de Pétange. Photo: Michel Dell'Aiera

Sur un terrain à l'extrême limite du praticable, lors d'une rencontre arrêtée neuf minutes en raison de l'orage, ce sont les locaux qui ont le mieux géré les conditions de jeu, les Niederkornois ne se procurant pratiquement aucune occasion digne de ce nom si ce n'est un essai de Karapetian, freiné par Chopin et la boue (38e), et un coup de tête de Lafon pas cadré (39e).

Les visiteurs, qui ont perdu Matias sur blessure dès la 23e minute, ont, eux, été mis sous pression dès l'entame. Une frappe d'Esch percutait le poteau (13e) et un coup franc de Kheyari était difficilement capté par Schinker (16e). Basic (18e) et Dzanic (21e) s'essayaient aussi au tir au but, mais c'est Gashi qui se faisait une joie de donner l'avantage à l'UTP d'une frappe en force suite à un service impeccable de Dzanic (1-0, 29e). Cet avantage allait s'avérer décisif étant donné les conditions de jeu.

Les locaux terminaient la rencontre avec une défense renforcée, en passant à quatre derrière, mais à neuf après le carton jaune-rouge de Handzic (80e). Ils auraient pourtant pu doubler la mise en toute fin de match, mais Basic ne parvenait pas à redresser son tir.

«Ce sont ceux qui auront le plus faim qui se qualifieront», avait indiqué Chopin, le portier pétangeois. Ce fut le cas ce mercredi.



Adrien Ferino et Semsudin Dzanic, duel dans la boue. Photo: Michel Dell'Aiera

Le Racing sort la Jeunesse



Du côté de la Frontière, la Jeunesse était bien mal embarquée après 21 minutes de jeu. Le début de match avait pourtant à l'avantage des Bianconeri et Kyereh aurait pu ouvrir le score dès la 6e minute s'il s'était montré moins maladroit sur un service de N'Diaye qui avait débordé. La malchance s'en est mêlée aussi lorsque, dans la foulée de cette première occasion, la tentative de Pedro était repoussée par le poteau de Ruffier.

La réponse du Racing allait être cinglante. A la 18e minute, Da Mota débordait sur son flanc gauche, son centre au cordeau était repris par Shala qui ne manquait pas l'aubaine. Les visiteurs doublaient même la mise suite à une perte de balle de Ney. Da Mota, encore lui, récupérait pour repiquer au centre et déclencher une frappe à ras de terre sur la droite de Sommer (21e, 0-2).

Ce match placé sous le signe de l'offensive préservait son suspense avant la rentrée aux vestiaires lorsque Soares prenait Ruffier à contre-pied et transformait le penalty accordé par M. Morais pour sanctionner une faute de Humbert sur Delgado. Le portier de la capitale effectuait ensuite une double parade exceptionnelle pour préserver son but.

La Jeunesse ne s'en remettra pas. Incapables de conserver leur niveau de jeu du premier acte, les hommes de Marc Thomé laissaient l'initiative aux joueurs du Racing qui se procuraient les meilleures occasions et qui logiquement augmentaient leur avance par Dionisio. A la 83e minute, l'ex-attaquant des Aigles enrhumait un défenseur avant d'ajuster Sommer pour le 1-3. Auparavant, Nakache avait touché le poteau (50e) et Bernardelli avait décoché une superbe demi-volée de 35 mètres (70e).

L'équipe de Patrick Grettnich n'a pas volé sa qualification. Une fois de plus, la Jeunesse ne verra pas les quarts de finale et devra batailler pour être européenne.



Mal en point en championnat, le FC Rodange 91 (11e de BGL Ligue) a assuré le coup à Käerjéng en s'imposant sur le score de 5-1. Les hommes de Domenico Micarelli avaient déjà pris un avantage de trois buts en rentrant aux vestiaires. Si Bourgeois (23e) n'avait pas mis soixante secondes pour répondre à l'ouverture du score de Yao, les sociétaires de l'élite ont fait la différence en huit minutes, Menaï (28e) étant imité par Boulahfari (32e) avant que Yao ne s'offre un doublé à la 36e minute.

Les voisins rodangeois ont enfoncé le clou avant le dernier quart par l'intermédiaire de Hornuss.

En position d'outsider chez le leader rumelangeois de la Promotion d'Honneur, le FC Wiltz 71 a créé une petite surprise en s'imposant sur le score de 2-0, des buts signés Keita (55e), sur coup franc, et Verbist (68e), suite à un beau lob sur Muhovic. L'USR avait pourtant dominé la première période de la tête et des épaules, mais les Nordistes se sont montrés plus réalistes.



Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Luxembourg sera effectué ce jeudi à 12h30.

Les résultats

Joués ce mercredi soir



Rumelange (PH) - Wiltz (PH) 0-2



Union Titus Pétange - Progrès 1-0



Jeunesse - Racing 1-3



Käerjéng (PH) - Rodange 1-5



Joués le 25 mars

Grevenmacher (PH) - Mondorf 1-0

Erpeldange (PH) - Differdange 03 0-2

RM Hamm Benfica - Hostert 0-5

Mühlenbach (PH) - US Esch 0-1