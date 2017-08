Le tour de pré-qualification de la coupe FLF, mercredi soir, a donné des résultats parfois surprenants. Merl, dernier lauréat, est passé dans la douleur, Useldange a renversé Aspelt et Sanem a réalisé une démonstration.

Par Daniel Pechon

Finaliste malheureux la saison dernière, Sanem s'est baladé face à Gilsdorf en l'emportant sur le score de 13-1 avec Marco Zaya , meilleur buteur de la soirée, auteur de quatre buts inscrits à la queue leu leu, entre la 25e à la 60e.

«Huit joueurs du cadre absents, une préparation bâclée à cause des vacances face à une équipe de Sanem robuste qui a vécu une bien meilleure préparation et un manque d'habitude sur une surface synthétique, la différence s'est vite faite», a expliqué, dépité, Ruben Brito, l'entraîneur de Gilsdorf.

Enormément de regrets pour Beckerich en déplacement à Merl, à deux doigts de créer la surprise, après avoir malmené à dix contre onze pendant 80 minutes, le dernier vainqueur de la coupe. Beckerich a pourtant mené 4-3 avant d'être doublé en fin de match (5-4). «Un très mauvais match. L'absence de quelques joueurs n'est pas une excuse. Beckerich méritait la qualification», a commenté Guy Lamesch, le président de Merl.

Aspelt, équipe de Division 1, a mené six minutes avant d'être renversé par d'Useldange, une des solides équipes de Division 2 Série 1 qui a réussi son premier match officiel joué en nocturne sur son terrain A, avec un éclairage installé cet été. Joël Kabashi a égalisé à la 25e puis a réalisé le break à la 86e (3-1).

Dans l'unique duel entre équipes de Division 1, Mersch a validé son billet pour le tour suivant à Mertzig avec un but de Kevin Madeira (65e, 0-1). «Le changement de deux joueurs à la pause a quelque peu déstabilisé notre jeu. On encaisse un but à nouveau sur phase arrêtée, le cinquième en deux matches» , a expliqué Neil Pattison, le coach de Mertzig.

Accueillant Walferdange, Colmar-Berg a su profiter d'une erreur défensive de son adversaire pour ouvrir la marque avant la pause par Paulo Araujo . Ensuite Alex Schwalen, gardien local de 19 ans, a conservé ses filets intacts et Yannick Da Cruz scellé le score final à la 87e (2-0). «Une victoire imméritée pour Colmar-Berg avec un cadeau pour le premier but. Ma satisfaction: une meilleure attitude que dimanche dernier », a expliqué Frédéric Ciccirillo, le coach de Walferdange. Jean-Claude Kemmer, son homologue de Colmar-Berg, exprimait sa satisfaction. «Une prestation tactiquement très forte. On marque, on tape la barre puis on a bien travaillé défensivement. Je compte encore cinq absents.»

Aucune chance pour la D3

Rambrouch, mené 1-2 à l'heure de jeu, s'est ensuite effondré face à Berdorf/Consdorf (6-1) comme Schengen qui tenait encore le 1-0 à la pause à Junglinster (7-0). «En première mi-temps, j'ai vu une équipe de Junglinster qui aurait eu difficilement sa place en Division 3», a résumé Johann Bourgadel, l'entraîneur de Junglinster.

Avec un doublé inscrit dans la première demi-heure, Marc Reuland a mis Hosingen sur la bonne voie pour une victoire à Brouch (4-1). Un écart réduit de deux buts a marqué la différence d'une Division entre Ehnen et Grevels 3-1.

Opposé à Steinfort qui évolue deux échelons au-dessus, la montagne était trop haute pour Heiderscheid mené 0-4 à la demi-heure (0-7).

Une moyenne de plus de six buts par match est à relever.

Les résultats



Berdorf/Consdorf - Rambrouch 6-1

Mertzig - Mersch 0-1

Brouch - Hosingen 1-4

Ehnen - Grevels 3-1

Sanem - Gilsdorf 13-1

Colmar-Berg - Walferdange 2-0

Useldange - Aspelt 3-1

Junglinster - Schengen 7-0

Steinfort - Heiderscheid 7-0

Merl - Beckerich 5-4

CeBra - Moutfort le 13.09