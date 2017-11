Useldange est l'auteur de la seule surprise des matchs de mise à jour de la coupe FLF, disputés mercredi soir. Gasperich est l'équipe de division 3 à avoir le mieux résisté à son adversaire.



Par Daniel Pechon

En deux tour de la coupe FLF, Useldange a éliminé deux équipes issues de la division 1 série 2, Aspelt (3-1) au tour préliminaire puis Belvaux. Sur le terrain, il n'y a pas eu de suspense.La Jeunesse a rapidement pris les devants en menant 3-0 à la pause avec un seul buteur: Joao Freitas qui a réalisé le hat trick parfait. Eric Braun, le coach, du club de Belval, avait déplacé une équipe très rajeunie, composée de 5 juniors mais aussi de trois joueurs de l'équipe 2. Anis Adrovic a couronné le succès d'Useldange en transformant un coup-franc (4-0).

En déplacement à Reisdorf, Schieren est la seule équipe à s'être qualifiée en déplacement, dans l'unique affrontement de la soirée entre équipes qui évoluent dans la même division. Les Jaunes ont pris leurs distances dans le premier acte avec des buts de Rafael Beca et Paulo Simoes. Schieren a ajouté quatre buts en seconde période avec Edson Morais, Eder Da Silva, Rafael Beca et Josy Duarte (0-6).

La montagne était trop haute pour les trois équipes de division 3. Gasperich a été le plus résistant, malgré deux divisions de différence, en prenant deux buts par mi-temps face à Wormeldange (4-0, doublé de Ricardo Ferreira, Ben Polidori, Michal Mroch). «Nous avons jouer un match sérieux avec au bout la qualification», résume l'entraîneur de Wormeldange, Adis Omerovic.



Ben Polidori a inscrit un but lors de la victoire de Wormeldange sur Tricolore Gasperich.

Photo: Stéphane Guillaume

Lucas Tsapanos buteur et passeur

A Berdorf/Consdorf, Folschette a connu une médiocre première demi heure avec trois buts encaissés, une période de résistance sans prendre de but et vingt dernières minutes difficiles avec un score qui a grimpé de cinq buts à 8-0.

Enfin, Bourscheid est la seule équipe éliminée à avoir marqué un but à son adversaire, Junglinster. Malgré une équipe presque totalement remodelée avec des réservistes, la Jeunesse a inscrit douze buts avec quatre réalisations de Dylan Silva Ferreira, deux triplés, Michael Sarfati, un défenseur qui rentrait de blessure et Lucas Tsapanos. Ce dernier a également été l'auteur de quatre assists et... d'un aller/retour express entre l'université et Junglinster pour disputer ce match. Samy Sidi Abderhamane et David Jacinto sont les autres buteurs de la Jeunesse.



Le groupe FC Koeppchen Wormeldange

Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats

Useldange - Belvaux 4-0

Reisdorf - Schieren 0-6

Wormeldange - Gasperich 4-0

Junglinster - Bourscheid 12-1

Berdorf/Consdorf - Folschette 8-0



Fin de parcours pour le Tricolore Gasperich

Photo: Stéphane Guillaume