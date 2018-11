On disputait ce mercredi les seizièmes de finale de la Coupe FLF. Mené 0-1 à la pause sur la pelouse de Biwer, Remich-Bous a renversé la vapeur pour s’imposer 3-1, tandis que Lintgen n’a pas dû trop forcer son talent pour prendre la mesure de Mensdorf (2-1). Suite et fin ce jeudi (20h) avec Hosingen - Schifflange.

Coupe FLF: Remich-Bous se fait peur, Lintgen au petit trot

Par Andy Foyen

Rencontrer une équipe de division inférieure n’est pas toujours chose aisée, surtout à l’extérieur. C’était pourtant le défi qui attendait les hommes de Nuno De Almeida (Union Remich-Bous) en visite à la Jeunesse Biwer.



«On avait la mainmise en première mi-temps», explique le technicien mosellan. Pourtant, une faute de main dans le grand rectangle est venue perturber le plan des visiteurs. Et Maurice Bolmer de convertir le penalty subséquent pour Biwer (1-0). En seconde période, l’Union est repartie avec de meilleures intentions, et ce n’est donc pas par hasard que Pauly égalisait (1-1) avant qu’Omosanya ne donne l’avantage aux pensionnaires de D1 (1-2). En fin de match, Teles donnait au score son allure définitive (1-3). «En deuxième mi-temps, on a montré plus d'engagement et les remplaçants ont fait leur travail. C’est une victoire méritée», a conclu Nuno De Almeida.

22 Joli pas-de-deux pour Peter Weirig (en jaune, Union Remich-Bous) et Tim Schincario (Jeunesse Biwer) Photo: Stéphane Guillaume

Du côté des retournements de situation, il faut bien évidemment épingler celui de Feulen. Menée à la maison 0-2 par Gilsdorf, l’USF a su trouver les ressources nécessaires pour l’emporter sur le fil, 3-2. Le CeBra, de son côté, aurait aimé signer sa troisième surprise en coupe cette année, mais Berbourg ne s'est pas laissé surprendre et a émergé par trois buts à deux également.



La véritable surprise est venue de Gasperich, où le Tricolore s'est imposé 2-0 face aux Green Boys d’Harlange Tarchamps. Gasperich est le dernier représentant de Division 3 toujours en lice.



A Lintgen, le Minerva recevait le Syra Mensdorf. Dans un match peu emballant, les hommes de Fabio Gaspar, de rouge vêtus, une fois n’est pas coutume, se sont imposés 2-1. En première mi-temps, Dany dos Santos, de la tête suite à un centre de Cristiano Ferreira, a donné l’avantage aux locaux, avant que ces mêmes locaux ne soient pris à froid au retour des vestiaires, sur une frappe de Vic Speller (1-1). Mais Dos Santos encore lui, impeccablement servi par Ricardo Monteiro, trouvait à nouveau la faille dans la foulée (2-1). Sans un excellent Schaab dans la cage du Syra, le score aurait même pu être plus lourd.

Ils ont dit

Steve Heischbourg (joueur et président de Bourscheid): «Je ne suis pas déçu du résultat, mais plutôt satisfait que notre équipe n’ait pas concédé un score plus lourd face à Äischdall. Si je compare cette sortie à nos performances habituelles en Division 3, je suis vraiment fier de mes joueurs. Il y avait de l’intensité, de la volonté et de la hargne.» CS Bourscheid – Alliance Äischdall 1-5



Dany dos Santos (joueur de Lintgen - double buteur): «On voulait gagner ce match et obtenir notre ticket pour le prochain tour. Le doublé, à titre personnel, n’est pas important. C’était un match serré, mais ce qui compte à la fin, c’est qu’on a tout donné. En huitièmes de finale, un derby serait intéressant. Mais ce qui importe le plus, c’est d’aller le plus loin possible. La finale, ce serait bien.» Minerva Lintgen – Syra Mensdorf 2-1



Les chiffres

1

Jusqu'à maintenant (avant Hosingen – Schifflange qui sera disputé ce jeudi soir), une seule équipe a remporté son duel face à un adversaire de division supérieure. Il s’agit de Gasperich (D3), vainqueur 2-0 de Harlange-Tarchamps (D2).

5

Sur les quinze équipes restantes, seules cinq ne proviennent pas de D1: Feulen, Wincrange, Gasperich, le CS Oberkorn et Walferdange seront peut-être rejoints par l’AS Hosingen.

Les résultats des seizièmes de finale

Jeunesse Biwer (D2) - Union Remich-Bous (D1) 1-3



Minerva Lintgen (D1) - Syra Mensdorf (D1) 2-1



Marisca Mersch (D1) - FC The Belval Belvaux (D2) 5-1



US Feulen (D2) - Jeunesse Gilsdorf (D2) 3-2



Berdenia Berbourg (D1) - FC CeBra (D2) 3-2



FC Ehlerange (D2) - AS Wincrange (D2) 1-3

FC Mertzig (D1) - FF Norden 02 (D1) 0-1 (a.p.)

FC Kehlen (D1) - AS Rupensia Larochette (D2) 6-2

Avenir Beggen (D2) - CS Grevenmacher (D1) 0-5

Minière Lasauvage (D3) - Yellow Boys Weiler-la-Tour (D1) 1-4

Tricolore Gasperich (D3) - Green Boys Harlange-Tarchamps (D2) 2-0

CS Bourscheid (D3) - Alliance Äischdall (D1) 1-5

CS Oberkorn (D2) - Vinesca Ehnen (D2) 2-1

Young Boys Diekirch (D2) - Union Kayl-Tétange (D1) 0-1

Résidence Walferdange (D2) - Daring Echternach (D2) 3-0 (forfait)

A jouer ce jeudi à 20 heures



AS Hosingen (D2) – FC Schifflange 95 (D1)