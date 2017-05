Vainqueur de Lorentzweiler, Sanem affrontera en finale de la Coupe FLF une surprenante équipe de Merl qui cumule les exploits et qui vient d'éliminer Äischdall.

Par Daniel Pechon



En Coupe FLF, Merl, équipe de Division 2, reste un phénomène. Après avoir écarté Kayl-Tétange (3-1), Walferdange (4-2), Boevange promu cette saison en Division 1 (5-2), Remich-Bous (6-0) lors des tours précédents, le Red Star a éliminé Äischdall sur le score de 5-2. Merl a sorti une quatrième équipe de Division 1 avec un goal average impressionnant de 23-7 pour ces quatre duels.

A Äischdall, Michael Cherfaoui a ouvert la marque après six minutes pour Merl. Andrea Moro a égalisé avant le début du festival Laurent Arnould. D'une tête sur un corner, puis sur un coup franc, et suite à un cafouillage, le milieu de terrain français de 26 ans a fait passer le marquoir à 1-4 à l'heure de jeu.



Ken Stockreiser a réduit l'écart, mais, à la 85e minute, Damir Zejnelagic a définitivement assommé l'Alliance avec un cinquième but (5-2). Vincent Di Gennaro, l'entraîneur de Merl, pouvait être fier. «C'est magnifique! Chaque joueur s'est surpassé pour jouer son meilleur match de la saison. Un beau match, le nombreux public a dû apprécier. En Division 2, nous devons affronter des adversaires qui ferment le jeu, jouer sur des terrains dont l'état n'est pas toujours parfait. Notre système de jeu rapide s'adapte mieux aux équipes de Division 1. L'équipe est constituée principalement de jeunes formés au club, habitués à jouer ensemble... courtisés aussi par d'autres clubs. Avant la rencontre, je nous donnais 20 % de chance de qualification.»



Plus optimiste, Guy Lamesch, le président de Merl estimait que c'était du 50-50 et a expliqué que «C'est plus facile d'être concentré 90 minutes que durant 26 matches de championnat».

Déception par contre pour Francesco Controguerra, le coach d'Äischdall: «Des erreurs de marquage qui coûtent deux buts et l'arbitre nous fait encaisser un troisième, une incompréhension entre le juge de ligne et l'arbitre. Le reste est à oublier. Sur ces faits, Merl n'a pas mérité...»



En finale, Merl affrontera Sanem qui s'est débarrassé de Lorentzweiler, finaliste malheureux la saison dernière, avec un but après 19 minutes et un second à... 19 minutes de la fin.

Deux buts inscrits par les buteurs maison: Sanel Bibuljica, d'une frappe croisée pour le premier, et Hakim Boutarene, pour le second, servi par... Sanel Bibuljica. «Un match face à une des attaques les plus impressionnantes et une des défenses les plus perméables. Nous avions étudié le système de jeu de notre adversaire. Dan Lopes et Lukic ont été bien neutralisés par notre bloc défensif, et surtout par une prestation de haut niveau de Bachir Kaba. Lorentzweiler n'a pas été plus pressant en seconde période avec un jeu trop stéréotypé, orienté vers Lukic. Je suis heureux de retrouver mon ami Vincent (Di Gennaro) en finale, mais j'aurais préféré affronter Äischdall tant je crains Merl», a résumé Johann Bourgadel, l'entraîneur de Sanem.

Le Red Star Merl est la première équipe à se qualifier pour la coupe FLF et à avoir déjà disputé une finale de la Coupe de Luxembourg (1951-1952). Une finale, le 2 juin, qui mettra aux prises deux entraîneurs, Johann Bourgadel et Vincent Di Gennaro qui ont tous les deux évolué à Villerupt.

Les résultats

COUPE FLF

Sanem (D1) - Lorentzweiler (D1) 2-0

Äischdall (D1) - Merl (D2) 2-5



COUPE DES RÉSERVES

Rosport - Koerich-Simmern 3-0

Le 5 juin, Rosport retrouvera Canach en finale.