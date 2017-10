Kopstal, Echternach, CeBra et le Luna Oberkorn ont éliminé une équipe de l'étage supérieur lors des 32es de finale de la coupe FLF. Onze équipes de division 1 ont déjà disparu des tablettes dont sept de la série 2.



Par Daniel Pechon

Point commun pour deux des quatre surprises, une formation de division 3 série 2 a éliminé une équipe de division 2 série 1! A Colmar-Berg , Kopstal n'a jamais été impressionné et a été le premier à marquer grâce à Luc Thimmesch, auteur d'un tir des 16 mètres à la 24e minute. Avec l'égalisation des locaux, tombée cinq minutes après, les pensionnaires de la division 3 sont restés solidaires et se sont qualifiés en inscrivant deux buts exceptionnels en seconde période. Sam Felten, d'un envoi lucarne des 25 mètres, et Steve Vermeer, qui a éliminé deux défenseurs avant de placer une frappe victorieuse à distance, ont été les buteurs de la seconde mi-temps.

La deuxième surprise du jour est tombée à Larochette. La défense d'Echternach, qui n'a encaissé qu'un but en quatre sorties de championnat, est restée infranchissable au Rupensia. Le Daring a réalisé le match parfait. Après avoir déjà éliminé Ell (D2) en Coupe de Luxembourg, Echternach s'est offert le scalp de Larochette (0-2).

Les deux autres exploits ont été l'oeuvre de deux équipes de division 2 série 2 qui ont effacé des tablettes des formations de division 1. Le CeBra, qui comme au tour précédent, s'est qualifié sur le score de 4-2 (Moutfort) mais cette fois face à une équipe de division 1, le Red Black. Tout s'est joué en seconde période après une mi-temps sans but. Le CeBra a forgé sa qualification en prenant une double avance à la reprise et en l'entretenant avec deux autres buts. Les locaux ont réduit le score par deux fois sans jamais parvenir à recoller (4-2). A noter le doublé de Jadir Lima pour le CeBra.

Steinfort marque tout et perd

Le Luna Oberkorn, rajeuni pour l'occasion, a écarté Steinfort qui a marqué tous ... les buts du match et terminé la rencontre à 10. Les trois buts du Luna sont tous partis d'un coup franc botté par le jeune Diogo Carvalho, José Pires s'est chargé de pousser à la faute... la défense du Sporting (3-1).

Face à Biwer, l'ASL Porto, privé volontairement de quelques titulaires, a eu logiquement moins facile qu'en championnat voici deux semaines (vainqueur 2-0). Les Dragons ont eu recours aux prolongations pour se qualifier. Denilson Morais a égalisé et José Araujo (112e) a offert une place en 16es de finale à l'ASL.



Kehlen, qui a également émergé lors des prolongations contre Schifflange, a pu compter sur son buteur en forme du moment, Luc Demeyer, auteur d'un doublé. Il a égalisé à la 70e minute avant d'inscrire le 2-1 dans les prolongations (succès final de Kehlen 3-1).

Äischdall a vaincu Bissen, pourtant invaincu en championnat. Un but en tout début de match de Glenn Useldinger puis un second en toute fin de rencontre de Fränk Schammel, après l'égalisation de l'Atert après la pause, ont offert la qualification à l'Alliance (1-2).

Wincrange s'est aussi qualifié avec un but d'écart contre Sanem, finaliste de la saison dernière, La première heure de match a été favorable aux Nordistes qui se sont mis à l'aise avec trois buts (un but contre son camp, Jeff Reuland et Tiago Da Rocha) avant 20 dernières minutes stressantes quand les visiteurs sont revenus à 3-2.

Beggen a difficilement éliminé Ell qui peut nourrir quelques regrets (2-1). Charel Heusbourg avait redonné espoir aux locaux en seconde période avant le penalty de Diogo Troncao pour l'Avenir à dix minutes du terme.

Gabriel Vieira a fait tourner son effectif face à Christnach. Perlé a entretenu sa dynamique du championnat, cinq victoires en cinq matchs. Les Ardoisiers ont trouvé la faille avec un doublé d'Amadeo Santiago Da Cruz, un but de Kevin Bock et Anthony Muller (4-0).

Les résultats

CS Oberkorn (2) - Steinsel (1) 0-3



Wilwerwiltz (3) - Bastendorf (1) 1-5



Noertzange (3) - Koerich (2) 2-5

Ehnen (2) - Remich-Bous (2) 1-4



Diekirch (2) - Hosingen (2) 6-2



Schouweiler (3) - Weiler (1) 0-10

Ell (2) - Beggen (1) 1-2

Merl (2) - Ehlerange (2) 3-0



Berbpurg (1) - Mondercange (1) 0-3



CeBra (2) - Red Black Egalité (1) 4-2



Perlé (3) - Christnach (3) 4-0

Wintger (1) - Sanem (1) 3-2



Clemency (3) - Lintgen (1) 1-4

Larochette (2) - Echternach (3) 0-2

Boevange (1) - Vianden (1) 1-5

Lorentzweiler (1) - Dalheim (3) 7-0



Itzig (2) - Feulen (2) 3-1



Biwer (1) - AS Luxemburg-Porto (1) 1-2



Harlange-Tarchamps (2) - Mensdorf (2) 1-3



Luna Oberkorn (2) - Steinfort (1) 3-1

Pratz-Redange (2) - Munsbach (2) 2-0



Medernach (1) - Bertrange (1) 3-0



Mersch (1) - Bettembourg (2) 4-0

Clervaux (3) - Troisvierges (3) 3-6



Kehlen (1) - Schifflingen (1) 3-1 a.p.



Bissen (1) - Äischdall (1) 1-2



Colmar-Berg (2) - Kopstal (3) 1-3

Le mercredi 8 novembre

Useldange - Belvaux

Reisdorf - Schieren

Wormeldange - Gasperich

Junglinster - Bourscheid

Berdorf-Consdorf - Folschette