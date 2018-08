Onze rencontres comptant pour le tour préliminaire de la coupe FLF avaient lieu mercredi soir. Quatre surprises sont à épingler, avec les qualifications de Colmar-Berg et Clemency (D3), ainsi que d'Itzig et Belvaux (D2).

Coupe FLF: joie à Itzig et Belvaux, pleurs à Dalheim et au Luna Oberkorn

Par Vincent Lommel



Trois jours après la reprise du championnat en Divisions 1 et 2, et quatre avant le grand départ en Division 3, le tour préliminaire de la Coupe FLF s'est disputé mercredi soir. Onze matches figuraient au programme de la soirée, avec, sur la ligne de départ, neuf pensionnaires de D1, huit de D2 et cinq de D3. Le compte est bon.



Vacances obligent, les effectifs sont le plus souvent incomplets, ce qui a le don d’agacer les entraîneurs néanmoins assez compréhensifs sur la «complexité» du mois d’août. D’un autre côté, le championnat prime sur un match de coupe programmé en milieu de semaine.



Dans le seul choc opposant deux entités D1, l'Union 05 Kayl s'est facilement imposé 3-0 à l'US Berdorf-Consdorf.



Pas moins de cinq duels mettaient aux prises des formations de D1 à des pensionnaires de D2. Battus et éliminés, Medernach (D1) et Bastendorf (D1) font la moue, au contraire d’Itzig (D2) et Belvaux (D2) fiers de déjouer les pronostics. L'Alliance Äischdall, Bertrange et le FF Norden 02 (D1) ont fait le job, respectivement face à Boevange, Ell et Schouweiler (D2).



Les forces en présence étaient trop déséquilibrées - deux niveaux d’écart - entre Weiler-la-Tour (D1) et Beckerich (D3) (1-10) d'une part, entre l’AS Luxembourg-Porto (D1) et Christnach-Waldbillig (D3) (0-6) d'autre part.



L’écart entre la D2 et la D3 peut être marqué ou infime, c’est selon. Courageux, les Aiglons Dalheim (D3) ont contraint Larochette (D2) à disputer des prolongations, ponctuées avec bonheur par le Rupensia (2-4).



Quant à Colmar-Berg et Clémency (D3), ils n’ont pas demandé leur reste et se targuent de renvoyer à leurs chères études respectivement Rambrouch (2-1) et le Luna Oberkorn (2-0) (D2). Suite au prochain numéro...

Les réactions



Tino Marasco (entraîneur d'Itzig, qualifié): «Après la défaite en championnat, le groupe a livré une bonne prestation. J’ai apprécié la discipline retrouvée, la combativité affichée et l’efficacité en zone de finition. Je regrette l’exclusion du gardien, Gérald Caillet.»

José Monteiro (entraîneur de Boevange, éliminé): «Ce fut une excellente rencontre de football, entre deux formations qui voulaient gagner. On encaisse rapidement (10e), mais on parvient à renverser la vapeur (2-1, via Alves Henrique et Batica Dimelso). Mon équipe, que je félicite pour son engagement, a craqué physiquement en deuxième mi-temps. Le dénouement aurait pu tourner en notre faveur.»

Vincent Bolognini (entraîneur du Luna Oberkorn, éliminé): «Ce match s'est joué sur deux phases arrêtées. Clémency possède une belle équipe. On a manqué de caractère et d'efficacité offensive. Il faudra montrer un visage plus déterminé à Merl-Belair dimanche.»

Ricardo Soares (entraîneur de Dalheim, éliminé): «En dépit de l’élimination au terme des prolongations, je retiens un très bon match et le fait d’avoir montré une image positive des Aiglons. Mes joueurs sont formidables. Ils ont nettement accusé le coup vers la 115e minute.»

Eric Braun (entraîneur de Belvaux, qualifié): «Ce succès a été obtenu grâce à une volonté de tous les instants. Je félicite les garçons qui n'ont rien lâché… malgré le fait d'avoir été menés au score. Le groupe est jeune, il y a de la qualité, à condition de continuer à travailler aux entraînements.»

Les résultats du tour préliminaire

FC Beckerich (D3) - Weiler-la-Tour (D1) 1-10

BW Medernach (D1) - BW Itzig (D2) 2-5

Aiglons Dalheim (D3) - Rupensia Larochette (D2) 2-4 (a. p.)

AS Colmar-Berg (D3) - US Rambrouch (D2) 2-1

Olympia Christnach-Waldbillig (D3) - AS Luxembourg-Porto (D1) 0-6

Alliance Äischdall (D1) - US Boevange (D2) 3-2

FC 47 Bastendorf (D1) - The Belval Belvaux (D2) 1-2 (a. p.)

US Berdorf-Consdorf (D1) - Union 05 Kayl-Tétange (D1) 0-3

Sp. Bertrange (D1) - SC Ell (D2) 5-0

ES Clemency (D3) - Luna Oberkorn (D2) 2-0

FF Norden 02 (D1) - ES Schouweiler (D2) 4-2