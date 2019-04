Parmi les huit formations qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe FLF mercredi soir, on pointera le FF Norden 02, vainqueur du Petit Poucet, Gasperich (D3), et le CS Grevenmacher, qui a pris le meilleur dans les ultimes secondes au CS Oberkorn.

Coupe FLF: Gasperich fait de la résistance, le CSG se fait très peur

Par Andy Foyen

Le Tricolore a chèrement vendu sa peau

Dernier rescapé de Division 3, le Tricolore Gasperich attendait sur sa pelouse un adversaire de taille, le FF Norden 02, authentique candidat à la montée en Promotion d’Honneur.



Le moins que l’on puisse dire, c’est que les visiteurs n’ont pas eu la vie facile sur la pelouse synthétique du stade Emile Bintner. Il aura fallu attendre 40 minutes pour voir les filets trembler pour la première fois: Hadrovic donnait aux Nordistes un mince avantage d’un but à la pause.



Stupeur au retour des vestiaires: le Tricolore cueille les pensionnaires de D1 à froid et égalise. Le club de Weiswampach ne mettra malgré tout que dix minutes pour se remettre sur les bons rails, par l’entremise de Mhibik, qui signait ensuite un doublé à la 65e minute. Pour la forme, Harbit inscrivait le quatrième but des visiteurs dans le dernier quart d’heure.



Pas de quoi entamer le moral de Jean-Marie Mossong, le président du Tricolore Gasperich: «Je ne m’attendais pas à ça! Nous avons été menés 0-1, mais nous n’avons pas fermé le jeu. En deuxième mi-temps, nous avons égalisé. Nous avons malheureusement concédé trois buts sur corners», remarquait-il.

19 L'équipe du Tricolore Gasperich, sociétaire de Division 3, et Petit Poucet des huitièmes de finale de la Coupe FLF Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. L'équipe du Tricolore Gasperich, sociétaire de Division 3, et Petit Poucet des huitièmes de finale de la Coupe FLF Photo: Stéphane Guillaume Frank Bourgnon était l'arbitre du match Tricolore Gasperich - FF Norden 02 Photo: Stéphane Guillaume Le bel équilibre avant la frappe pied droit de Vito Fiume (FF Norden 02) Photo: Stéphane Guillaume Cédric Mertens (FF Norden 02, en bleu) grille la politesse à David Duarte (Tricolore Gasperich, en rouge) Photo: Stéphane Guillaume Vito Fiume (FF Norden 02) est plus proche du ballon aérien que Jordan Guiougou (Tricolore Gasperich, en rouge) Photo: Stéphane Guillaume Andrea Fiorani, l'entraîneur FF Norden 02, semble circonspect malgré la qualification de ses hommes Photo: Stéphane Guillaume La formation du FF Norden 02 poursuit sa route en Coupe FLF Photo: Stéphane Guillaume Bonnet sur la tête et bras croisés, Guy Koob, l'entraîneur du Tricolore Gasperich, observe l'évolution de sa troupe Photo: Stéphane Guillaume Jean-Baptiste Manissol (Tricolore Gasperich, en rouge) est incapable de stopper la chevauchée du capitaine de FF Norden 02, René Majeres Photo: Stéphane Guillaume Les yeux rivés sur le cuir, Alex Profico, le gardien du Tricolore Gasperich, fait apprécier sa détente Photo: Stéphane Guillaume Eunisio Gomes, le capitaine du Tricolore Gasperich (en rouge) est au duel avec Abdelbasset Mhibik (FF Norden 02, en bleu) Photo: Stéphane Guillaume Le Tricolore Gasperich vient d'égaliser (1-1) en début de seconde période Photo: Stéphane Guillaume La joie du côté du FF Norden 02 après l'ouverture du score, signée Enes Hadrovic (au centre, entre le capitaine René Majeres (à dr.) et Vito Fiume (à g.) Photo: Stéphane Guillaume Rui Fortes (FF Norden 02, en bleu), balle collée au pied, fixe Yannick Goetten (Tricolore Gasperich, en rouge) Photo: Stéphane Guillaume Joao Roteia (Tricolore Gasperich, en rouge) tente d'enrayer la percée d'Enes Hadrovic (FF Norden 02, en bleu) Photo: Stéphane Guillaume Qui aura la maîtrise du cuir, de David Duarte (Tricolore Gasperich,en rouge) ou de Yassine Harbit (FF Norden 02, en bleu)? Photo: Stéphane Guillaume Abdelbasset Mhibik (FF Norden 02, en bleu) indique le chemin à suivre vers les quarts de finale, au nez et à la barbe d'Eunisio Gomes (Tricolore Gasperich, en rouge) Photo: Stéphane Guillaume Le bonheur d'Abdelbasset Mhibik, double buteur en faveur du FF Norden 02 Abdelbasset Mhibik, FF Norden 02 Weiswampach-Hupperdange Après sion second but personnel, Abdelbasset Mhibik (FF Norden 02), au sol, embrasse le gazon synthétique du stade Emile Bintner. A ses côtés:Cédric Mertens et Tiago Pereira. Abdelbasset Mhibik, FF Norden 02 Weiswampach-Hupperdange

Le CSG par le chas de l’aiguille

A 21h35 ce mercredi soir, le CS Grevenmacher était encore mené 2-0 sur la pelouse du CS Oberkorn. Garcia et Mendes avaient en effet donné l’avantage aux locaux. En outre, les trois changements avaient été effectués chez les Mosellans, avec les montées successives de Goncalves, Schott et Da Silva.



On joue alors la 81e minute, moment où Reckovic parvient à faire enfin sauter le verrou du CSO. Puis, Schott égalise à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes semblent alors se diriger vers les prolongations, lorsque soudainement, Reckovic trouve à nouveau le chemin des filets et permet aux siens de poursuivre leur chemin en Coupe FLF.



«J’avais fait reposer une grande partie de l’équipe», expliquait Alvaro Cruz, le technicien du CSG. «J’ai fait monter quelques joueurs du banc de touche et ils ont eu une influence importante sur le résultat.»

Walferdange pousse l’Union Kayl-Tétange aux prolongations

Dans les autres rencontres, la Résidence Walferdange a contraint l’Union Kayl-Tétange à jouer les prolongations. Malheureusement, après avoir touché le poteau, le pensionnaire de D2 a concédé le 2-1 en début de deuxième période des prolongations pour finalement s’incliner.



De son côté, Weiler-la-Tour a disposé de Mersch en déplacement (0-2), lors de la première de Hunewald, grâce à deux buts marqués coup sur coup lors du troisième quart d’heure.

Ils ont dit

Alberto Rodrigues (entraîneur de Berbourg): «Nous avons joué un match très difficile. Huit joueurs de notre équipe première sont actuellement blessés, et un était suspendu. Nous avons donc entamé le match avec une équipe affaiblie. C’était une partie disputée, dans laquelle Kehlen a eu un peu plus d’occasions que nous en première mi-temps. En deuxième mi-temps, la situation a changé et nous avons eu sept ou huit occasions, dont une concrétisée.» FC Kehlen – Berbourg 0-1

Nuno De Almeida (entraîneur de Remich-Bous): «Ce fut un match à sens unique. On aurait pu marquer plus de buts. On a eu beaucoup d’occasions, mais nous avons beaucoup péché dans la réalisation. Feulen était une équipe assez faible. Maintenant, il reste encore deux matches pour aller en finale, mais ma priorité reste le championnat; la coupe FLF n'est qu'un bonus.» Union Remich-Bous – US Feulen 5-0

Amadou Touré (entraîneur de Wincrange): «C’était un bon petit match. On a été dominés; on prend un premier but, et, même pas deux minutes après, un deuxième. On réussit ensuite à faire le 1-2 avant la pause. On a mieux joué en deuxième mi-temps, mais sur une erreur défensive en fin du match, on a encore pris le troisième. Un de mes joueurs s’est blessé et on a dû terminer à dix, parce que j’avais déjà fait mes trois changements.» AS Wincrange – Minerva Lintgen 1-3

Andy Schumann (entraîneur de l'Alliance Äischdall): «Nous avons joué sur un terrain extrêmement petit et fort rebondissant. C’était impossible de développer un véritable football, il fallait être patient. Le match n’était pas agréable à regarder, mais mon équipe a bien joué et je félicite mes joueurs d’avoir obtenu la qualification pour les quarts de finale. Je tiens également à remercier les supporters d’Äischdall qui ont fait le long trajet vers Hosingen un mercredi soir.» Hosingen – Alliance Äischdall 0-2

Les chiffres

0

Il n’y a plus de Petit Poucet. Le dernier en lice, la Résidence Walferdange (D2), a été éliminé lors des prolongations contre l’Union Kayl-Tétange (2-1). Tous les clubs restants évoluent en Division 1.

3

C’est la troisième fois en autant de rencontres que Berbourg s’impose avec un but d’écart. Après Steinsel et le CeBra, c’est désormais Kehlen qui a fait les frais du réalisme du Berdenia.

Les résultats des huitièmes de finale



FC Marisca Mersch (D1) - Yellow Boys Weiler-la-Tour (D1) 0-2



Tricolore Gasperich (D3) - FF Norden 02 (D1) 1-4



Union Kayl-Tétange (D1) - Résidence Walferdange (D2) 2-1 (a.p.)

AS Hosingen (D2) - Alliance Äischdall (D1) 0-2

Union Remich-Bous (D1) - US Feulen (D2) 5-0

FC Kehlen (D1) - Berdenia Berbourg (D1) 0-1



CS Oberkorn (D2) - CS Grevenmacher (D1) 2-3

AS Wincrange (D2) - Minerva Lintgen (D1) 1-3



Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe FLF aura lieu ce vendredi à 12h45 au siège de la FLF, rue de Limpach à Mondercange.