Diekirch réalise la surprise de ces huitièmes de finale de la Coupe FLF en éliminant Bastendorf (D1). Avec Diekirch, Itzig sera le dernier représentant de Division 2 en quart. La Division 1 Série 1 qualifie un record de cinq équipes dont Steinsel qui s'est extirpé difficilement du piège d'Useldange

Coupe FLF: Diekirch s'invite, Useldange fait trembler Steinsel

Batsendorf a mené par deux fois avant de céder face à Diekirch aux tirs au but.

En déplacement chez son voisin de Diekirch, Bastendorf a mené deux fois, dans le temps règlementaire (0-1) puis dans les prolongations (1-2). Chaque fois, les Young Boys sont revenus à la marque (80e), d'abord par David Delgado Almeida (1-1), ensuite (102e) via un auto-goal (2-2). Aux tirs au but, Diekirch a été plus adroit (deux t.a.b. manqués par Bastendorf dont un stoppé par le gardien des Young Boys: 5-4).

Steinsel (D1) a été malmené par une solide équipe d'Useldange (D2). Sans Stéphane Piron ni Danny De Sousa (24 buts ensemble), réduit à dix (88e) puis mené à la 98e avec le premier but du match (Joao Freitas Morgado), Steinsel a été plus chanceux aux tirs au but (5-4). Scott Kops avait gagné le droit de disputer l'exercice des tirs au but pour l'Alisontia en égalisant dans les prolongations.

Alors que la plupart des rencontres sont restées serrées, la victoire la plus large, celle de Medernach à Berdorf-Consdorf (4-0) n'a pas été aussi évidente que le score ne l'indique avec Adrian Kowalski, le gardien de Medernach, qui a multiplié les arrêts de classe. Les Blô-Weiss ont ouvert la marque au bout d'une première demi-heure dominée par le BC01. Avec un deuxième but tombé juste après la pause, un tir dévié, Medernach s'est envolé en ajoutant deux buts sur contre (0-4).

Junglinster - Schieren, un autre combat entre équipes de Division 1 et 2, deux leaders également dans leur série, a respecté la logique. Junglinster, avec un but par acte (2-0), est devenue la dernière équipe de Division 1 Série 2 qualifiée.

Avantage Série 1

Un duel entre formations de Division 1, le troisièmes de Série 1 et de Série 2, a tourné à l'avantage de Mersch. Kevin Madeira a donné une double avance précieuse avant la pause au Marisca. Wormeldange a réagi en seconde période, a réduit la marque par Silvio Nunes et a manqué l'égalisation sur penalty, stoppé par Thierry Groof, le gardien de Mersch (1-2).

Score inversé (2-1) entre Lintgen et ASL Porto, autre duel entre équipes de série différente de Division 1, aussi classées pratiquement au même niveau, respectivement 7e et 8e dans leur série. Alain De Almeida a qualifié le Minerva à la 80e avec un penalty transformé après l'ouverture du score déjà sur.. penalty (Dylan Bouso), une avance qui avait été effacée avant la pause par l'ASL.

Alors que deux niveaux séparaient les deux équipes, Echternach (D3) a résisté à une mi-temps avant de céder à Lorentzweiler (D1) (0-2).

Après avoir écarté Troisvierges (4-1), avec deux buts par acte (2-0 à la pause), Itzig rejoint les quarts de finale pour la première fois depuis la saison 2010-2011.

Lintgen et Lorentzweiler seront présents pour la troisième fois consécutive en quart de finale.

Ils ont dit



Johann Bourgadel (Junglinster): «Quelques changements de joueurs et aussi de schéma tactique. Nous nous qualifions logiquement, ce qui n'enlève rien à la qualité de notre adversaire du jour qui a toujours essayé de jouer au football et mérite sa place de leader en Division 2. Autrement, pas un grand match de football. Il manquait pas mal de chose comme le rythme, ce qui n'est pas étonnant avec la succession de matches. Chapeau à l'équipe de Nilton Rocha que j'ai apprécié de rencontrer. Buts de Samel Bibuljica et Théo Chiche. Junglinster - Schieren 2-0

Antonio Teixeira (Steinsel): « Un véritable match de coupe avec un adversaire qui nous a contraint à puiser dans nos réserves. Heureusement, on est revenu au score juste avant la fin de la première mi-temps de la prolongation. Notre première mi-temps a été mauvaise et les quelques changements dans l'équipe ne sont pas la seule explication. Useldange a dominé le premier acte avec un milieu très solide. En deuxième mi-temps, avec une autre attitude sur le terrain, nous avons contraint Useldange à défendre davantage, mais nous avons raté quelques occasions pour mener au score. Useldange qualifié, on n’aurait pas crié au scandale.» Useldange - Steinsel 4-5 (après t.a.b.)



Patrick Leogrande (Mersch): «La mentalité était au rendez-vous, une des principales raison de notre succès. Un match difficile avec deux équipes qui se sont créer beaucoup d‘occasions, pour nous dans les quarante cinq premières minutes. Après la pause on a obtenu trois autres belles opportunités, mais sans concrétiser. Après 65 minutes de jeu, Wormeldange a pris le match en main pour réduire le score 1-2. Notre gardien "Neuer" (Thierry Groff) a arrêté un penalty. Je souhaite à Worlmeldange de gagner la place de barragiste et pourquoi pas tomber sur nous....» Wormeldange - Mersch 1-2

Adis Omerovic (Wormeldange): «Une première mi-temps à oublier au plus vite. Nous encaissons deux buts mais nous avons également deux ou trois occasions de mener peut-être 2-0 . En deuxième mi-temps, très bonne réaction de l'équipe et nous revenons à 2-1 avec le but de Silvio Nunes Gomes.» Wormeldange - Mersch 1-2

Joao Pereira (Berdorf-Consdorf): «Un résultat très trompeur! Le gardien de Medernach réalise quatre à cinq arrêts d'un autre monde. A ajouter, un ballon sorti sur la ligne et un autre sur le poteau. Tout cela en 35 minutes. Avec un minimum de chance, le score aurait pu être 4 à 5 à 0. Medernach a approché de notre surface une première fois après 30 minutes de jeu. Après la pause, sur un centre de Medernach notre défenseur dévie le ballon dans notre but: 0-2 à la 47e. Nous avons forcé pour marquer et changé notre système de jeu. Et la chance a continué à nous fuir, avec un autre ballon sur le poteau et leur gardien qui continue son match monstre. Medernach n'était pas plus fort que nous.» Berdorf-Consdorf - Medernach 0-4

Patrick Kettmann (Diekirch): «Beaucoup et peut-être trop d'absents, des deux cotés. Je devais aligner neuf juniors, avec une équipe à la moyenne d'âge de 19 ans et demi. Mais elle a "roulé" cette équipe et m'a bien plu. Avant le match, je pensais que c'était du 50/50. A présent, ce n'est que du bonus.» Diekirch - Bastendorf 6-5 (après t.a.b.)

Gregory Molitor (Lintgen): « L'ASL Porto est un équipe qui développe un foot agréable. J'avais fait un peu tourner l'équipe car mon cadre est large et les semaines anglaises sont nombreuses ce printemps. La qualification est cependant méritée. Nous allons continuer à poursuivre les deux objectifs: championnat et coupe FLF.» Lintgen - ASL Porto 2-1



Pedro Teixeira (Medernach): « Sur l'ensemble du match, la victoire est méritée, mais ce ne fut pas très facile. Berdorf a une très belle équipe. Les vingt premières minutes, ils ont eu les meilleures occasions. Notre gardien a fait un super match. Après notre premier but nous avons dominé et marquer. J'espère que c'est le déclic pour le championnat car le maintien reste notre objectif. Buteurs: Stephan Morgado (2x), François Augusto et un auto-goal.» Berdorf-Consdorf - Medernach 0-4

Les résultats des huitièmes de finale

Wormeldange - Mersch 1-2

Useldange - Steinsel 4-5 (après t.a.b.)

Junglinster - Schieren 2-0

Berdorf-Consdorf - Medernach 0-4

Itzig - Troisvierges 4-1

Echternach - Lorentzweiler 0-2

Diekirch - Bastendorf 6-4 (après t.a.b.)

Lintgen - ASL Porto 2-1