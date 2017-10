Atomisée samedi par la Suède (0-8), la sélection luxembourgeoise doit se racheter pour son dernier match de la campagne face à la Bulgarie (20h45). Luc Holtz s'est montré très évasif sur son plan de relance.

Par Christophe Nadin

La séparation à l'amiable s'accommode bien au lexique du ballon rond. Les clubs en abusent pour maquiller le licenciement d'un entraîneur. Ce mardi soir, on aimerait pourtant glisser l'expression dans notre commentaire d'après-match pour prendre congé de la sélection avec une franche poignée de main synonyme de félicitations.

Car on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain et occulter les moments de bonheur que la sélection nous a procurés ces derniers mois. Ses matches aboutis et son honnête bilan comptable ont moins marqué les esprits que la sortie calamiteuse de Rotterdam et celle bien plus infamante encore de Solna. Ils n'en demeurent pas moins gravés dans le marbre et porteurs d'espoirs pour la suite.

On ose donc le geste de la main tendue envers une sélection qui s'apprête à croiser le fer avec une équipe bulgare qui a vu ses derniers espoirs de qualification s'envoler dans la nuit de Sofia samedi. Quand bien même aurait-elle battu les Bleus que le résultat du Luxembourg à Stockholm l'aurait condamnée. De là à venir en villégiature à la route d'Arlon, il y a un pas que l'on ne franchira pas encore.

Le Luxembourg ne doit pas s'en soucier d'ailleurs. Sa propre personne a besoin d'un tel travail sur elle-même que l'adversaire passe au second plan. Le court laps de temps entre le voyage suédois et la réception de la Bulgarie n'aura pas permis une profonde introspection. Luc Holtz ne s'est guère montré loquace ce lundi après-midi en conférence de presse pour évoquer ces dernières dizaines d'heures. «On a préparé la Bulgarie comme un autre match.»

Le sélectionneur a plaidé la cause du «jour sans» pour expliquer le crash de Solna. «Le Brésil a bien perdu une demi-finale de Coupe du monde 1-7 et le PSG en a pris six au Barça en Ligue des champions.»

«Je ne sanctionne pas»

Holtz ne s'est pas livré à un passage en revue de ses troupes en Suède. L'ancien milieu de terrain n'a émis aucun regret sur la titularisation de Mario Mutsch que d'aucuns ont trouvé peu pertinente. «Je n'ai pas lu ce qui avait été écrit, ni entendu ce que l'on a pu dire. Moi, je préfère me concentrer sur le match de ce mardi.»

Interrogé sur les changements qu'il comptait apporter à son équipe, le sélectionneur s'est montré pour le moins évasif. «Je vais me laisser le temps du dernier entraînement pour décider. Cela dépendra notamment de la fraîcheur des garçons.»



Un discours convenu qui vise à maintenir tout le monde sous pression. Et à ne condamner personne. «Je ne suis pas dans la sanction. Sinon, je devrais pénaliser les 14 joueurs que j'ai utilisés en Suède et je n'en ai pas autant à changer. La faillite était collective.»

Le huis clos décrété pour la dernière mise en place, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour lire dans les plans du patron sportif qui a consenti à dire que Joubert serait toujours dans les buts et que Jans sera aussi sur le terrain.

Aldin Skenderovic et Marvin Martins vont-ils profiter d'une certaine rotation dans la sélection?

Le reste est du domaine de la spéculation. Mais pas de l'improvisation. Car l'air de rien, si Holtz souhaite «finir à domicile en livrant une prestation aussi bonne que tous les autres matches au stade Josy Barthel», il ne doit pas se tromper dans ses choix. C'est important pour lui, mais encore plus pour des garçons que le déplacement en Suède a fragilisés.



Dernière journée du Groupe A



Ce mardi à 20h45

Luxembourg - Bulgarie

Pays-Bas - Suède

France - Biélorussie

Le classement

1. France 20 (11)

2. Suède 19 (19)

3. Pays-Bas 16 (7)

4. Bulgarie 12 (-5)

5. Biélorussie 5 (-14)

6. Luxembourg 5 (-18)