C’est ce vendredi 26 mai que l'équipe luxembourgeoise de Nike FC, composée de sept joueurs, s’envole en direction de la capitale de la Chine, Pékin, pour y disputer le F5WC Beijing 2017. Cette Coupe du monde de football à cinq, qui réunit des formations issues de 32 nations, se déroulera sur trois jours, du 29 au 31 mai.

Par Stéphane Guillaume



Le F5WC Beijing 2017 se dispute en extérieur, sur une surface synthétique. Côté luxembourgeois, l’équipe «Nike FC», qui avait remporté le tournoi qualificatif disputé au mois de février, représentera les couleurs nationales à Pékin.



Fabio Alexandre trépigne d’impatience à l’idée de disputer ce tournoi. «C'est vrai que l'on a hâte d y être! Ce sera une sensation unique de représenter le Luxembourg dans une Coupe du monde de football à cinq. C'est un événement très suivi dans le monde et on fera le maximum pour aller le plus loin possible et ainsi représenter notre nation luxembourgeoise comme il se doit.»

Celui qui défendra les cages du «Nike FC» ne pourra malheureusement pas compter sur toute l’ossature qui avait décroché le ticket gagnant en finale du tournoi face à une sélection de joueurs de l’ALSS. «On a un super groupe de sept joueurs. Malheureusement, et comme la date de ce Mondial a été changée, Pedro Santos et Thibault Maquart - ce dernier qui sera papa dans les prochains jours - ne peuvent pas nous accompagner. Mais ils ont contribué à cette qualification pour la Chine, et donc, on veut le faire pour eux aussi.»

Photo: Stéphane Guillaume

Le Luxembourg est versé dans le Groupe A avec la Chine, pays organisateur, l’Algérie et le Panama. Autant dire que les Grands-Ducaux partiront dans l’inconnu. Pourtant, Fabio Alexandre a déjà une petite idée sur ses futurs adversaires. «C’est un groupe très dur: la Chine joue à la maison et ses joueurs sont très habiles et rapides. L’Algérie est une nation très technique et tactique. Quant au Panama, je ne connais pas trop, mais ils sont très physiques. On croit en notre chance, car je dispose de joueurs qui jouent à un haut niveau au Luxembourg et qui ont beaucoup d’expérience.»

L'équipe de Nike FC à Pékin:



Fabio Alexandre (gardien); Aldin Dervisevic, Din Dervisevic, Pedro Ferro, Joe Monteiro da Veiga, Rafael Rodrigues et Juncai Wang.