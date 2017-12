(ER) - Christine Majerus a pris la 14e place de la course dames de la manche de Coupe du Monde qui s'est déroulée ce dimanche à Namur. Chez les juniors, Arthur Kluckers s'est classé 28e alors que le champion du monde Wout van Aert s'est imposé en solitaire dans la course élites.

La chmpionne nationale a donc signé un Top 15 ce dimanche sur les hauteurs de la Citadelle de Namur, théâtre de la sixipme manche de la Coupe du monde. Après un stage sous le soleil espganol avec ses équipières de Boels Dolmans, la Cessangeoise a retrouvé les conditions hivernales dans la capitale wallonne. Sur un parcours sélectif et considéré comme un des plus difficiles du plateau, Majerus peut être créditée d'une sortie encourageante.

A l'arrivée, la Luxembourgeoise s'est classée 14e à 2'12" d'Evie Richards. La spécialiste du VTT (20 ans) a signé la surprise du jour car peu de monde avait misé sur une victoire de Richards. La Britannique couvert la distance en 38'49" et devancé sa compatriote Nikki Brammeier de 15". L'Italienne Eva Lechner a complété le podium à 24".

Au classement de la Coupe du monde, la championne du monde belge Sanne Cant, 12e à Namur, conserve son maillot de leader au général alors que Majerus pointe à la 40e place avec 71 points.

Chez les juniors, c'est le Suisse Loris Rouiller, champion d'Europe en titre, qui s'est montré le plus fort en s'imposant lui aussi en solitaire. Il a devancé le Néerlandais Ryan Kamp de 21" et le Britannique Ben Tulett de 30".

Parti en fond de ligne, Arthur Kluckers a signé une course intéressante et progressé dans le classement pour finir 28e.

Photo: Serge Waldbillig

Du côté des Luxembourgeois, Arthur Kluckers s'est classé 28e à 4'14". Mik Esser a pris la 47e place à 6'26" du vainqueur du jour. Cinquante-six coureurs ont été classés. Au classement de la Coupe du monde des juniors, dominé par le Néerlandais Pim Ronhaar (191 points), Kluckers occupe la 35e place avec 15 points, Nicolas Kees est 58e (3 pts).



La course messieurs a également manqué de suspense. Alors que le public attendait et espérait un duel au sommet entre le Belge Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel, la course a rapidement tourné en faveur du double champion du monde.



Parti en tête dans les premières minutes de course, le coureur de l'équipe Crelan n'a jamais été inquiété. Van der Poel, auteur d'inhabituelles erreurs techniques, a dû se contenter de la troisième place. A l'arrivée, Van Aert a devancé son compatriote Toon Aerts, deuxième à 1'04" et le Néerlandais, 3e à 1'06".

Au classement de la Coupe du monde, Van der Poel conserve la tête du général avec 455 points alors que Van Aert est deuxième avec 280 points. La septième manche de la Coupe du monde se disputera le 26 décembre à Heusden-Zolder.