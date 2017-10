Le Luxembourg a redressé le tir après le naufrage suédois en tenant en échec la Bulgarie (1-1) pour le dernier match de la campagne. Un nul logique qui permet aux Lions Rouges de totaliser six points au terme d'une campagne réussie dans son ensemble.

Par Christophe Nadin



Le match et sa note. Certains offrent des fleurs, d'autres du parfum. Les internationaux luxembourgeois ont, eux, marqué un but en guise de grand pardon. Dès la troisième minute, les Lions Rouges ont expié leurs péchés de Solna en dessinant un somptueux mouvement à trois amorcé par Gerson, poursuivi par Joachim et conclu par Olivier Thill.

On ne leur en demandait pas tant, mais si la conclusion vient accompagner l'envie, on ne va pas faire la fine bouche. Le profil haut, la rage chevillée au corps, le Luxembourg a ouvert en beauté le dixième et dernier chapitre de la campagne.

Luc Holtz avait opéré quatre changements dans son onze de base par rapport à la fessée suédoise. Skenderovic avait relayé Holter au côté de Martins, Rodrigues s'était emparé du flanc gauche en lieu et place de Da Mota, Jans avait retrouvé sa place fétiche de latéral droit et Turpel épaulait Joachim dans un vrai 4-4-2.

L'association des deux pointes est plutôt rare. Les deux dernières fois ne s'étaient pas soldées par des réussites puisque l'attaquant de Dudelange avait chaque fois regagné définitivement les vestiaires à la pause. A chaque fois contre le Cap-Vert en amical.

Turpel a de nouveau manqué de réussite au bout d'une première demi-heure partagée. Cueillis à froid, les Bulgares ont peu à peu mis le pied sur le ballon sans se montrer tranchants en zone de conclusion. Aux aguets sur une double erreur défensive visiteuse, le Dudelangeois n'avait pu aller au bout de son idée.

Il a fallu la fin du premier acte pour s'enflammer à nouveau au bout de ce qui restera comme l'action la plus aboutie du Luxembourg. Une roulette de Martins suivie d'une transversale géniale permettait à Jänisch de débouler flanc gauche et de centrer pour Turpel libre de tout marquage. La frappe de l'attaquant est contrée, la suivante de Thill aussi.



C'est encore à Turpel que reviendra le mot de la fin sur un centre d'un Skenderovic. Le Luxembourg venait de manger son pain blanc. Il oubliera malheureusement de croquer la croute en début de seconde mi-temps. Joachim héritait d'une balle de 2-0 mais l'attaquant du Lierse tergiversait et cédait à Turpel. Sans réussite.

Le combat changea soudain d'âme. Le Luxembourg recula et la Bulgarie passa en mode rouleau compresseur.

On ne mit pas longtemps à comprendre qu'il ne s'agirait plus de gagner ce match, mais surtout de ne pas le perdre. L'égalisation tombait à la 67e minute sur un énième dédoublement côté droit. Chochev plaçait une tête gagnant au second poteau pour relancer les visiteurs (1-1).

La Bulgarie poussait encore un quart d'heure avant que Luxembourg n'équilibre les échanges dans une fin de match un peu folle avec la sortie sur blessure de Jans touché au genou droit. Une unité qui s'ajoute aux cinq précédentes. Les Lions Rouges laissent la lanterne rouge du groupe à la Biélorussie et sortent par la grande porte.

On décernera la note de 12/20 à une partie débridée lors de laquelle les deux équipes ont eu leur temp fort.



Dave Turpel (n°20) évite le tacle du Bulgare Ivaylo Chochev

Photo: Yann Hellers

L'homme du match. On décerne la palme à Olivier Thill. Le Rodangeois a inscrit son premier but en sélection, rejoignant ainsi ses frangins Sébastien et Vincent. Mais le milieu offensif droit a aussi séduit par son travail défensif même s'il s'est moins signalé après le repos. Une belle revanche sur la Suède où il avait payé les pots cassés en étant remplacé à la pause.



Le fait du match. Le Luxembourg s'est taillé une belle réputation à domicile en prenant son quatrième point de la campagne. Derrière le bilan comptable, on pointera une nouvelle partie plutôt séduisante de la sélection de Luc Holtz. Aucun match à domicile n'a été bâclé.



Réaction

Luc Holtz: "Avec un peu plus de réussite et de réalisme, nous aurions pu mener 2-0. On aurait dû gérer un peu mieux nos possibilités de contre. Sur le plan défensif, nous étions bien en place. J'ai quelques doutes sur le but bulgare, j'ai le sentiment qu'il y avait hors jeu. En fin de match, Turpel touche le ballon de la main mais c'était involontaire, il n'y avait clairement pas de penalty. Avec six points dans ces qualifications, on réalise une campagne positive. On a montré un autre visage qu'en Suède. Samedi, nous n'avons pas eu la réussite que nous avions eue face à la France. Ce groupe a de la qualité. A partir du mois de novembre, nous allons préparer la Nation League."



Luxembourg - Bulgarie 1-1



Stade Josy Barthel, pelouse en excellent état, arbitrage de M. Vad (HON) assisté par MM. Albert et Berettyán, 2.936 spectateurs. Mi-temps: 1-0.



Evolution du score: 1-0 O. Thill (3e), 1-1 Chochev (67e).



Corners: 1 (0+1) pour le Luxembourg; 10 (4+6) pour la Bulgarie.



Cartons jaunes: Jans (58e, accroche I. Popov) au Luxembourg; Popov (26e, accroche Joachim), Bodurov (35e, coup de coude sur Malget), Popov (63e, tacle sur Jänisch) et Rainov (90+2, antijeu) pour la Bulgarie.



LUXEMBOURG: Joubert; Jans (81e M. Martins), Philipps, Malget, Jänisch; Skenderovic; O. Thill, C. Martins, Rodrigues (59e Da Mota); Joachim (cap.) (84e Sinani), Turpel.

Joueurs non-alignés: Schon, Moris, Holter, V. Thill, Hall, Veiga, Mutsch, Ostrowski.

Sélectionneur: Luc Holtz



BULGARIE: Iliev; S. Popov, Bodurov, Bozhikov, Zanev (14e Nedyalkov); Kraev (49e Galabinov), Slavchev (62e Rainov), Chochev; Nedelev, I. Popov (cap.), Delev.

Joueurs non-alignés: Mitrev, Makendziev, Manolev, Panov, Dimitrov, Malinov, Tsvetkov.

Sélectionneur: Petar Houbtchev.



Le point du Groupe A

Ce mardi

Luxembourg - Bulgarie 1-1



France - Biélorussie 2-1



Pays-Bas - Suède 2-0



Le classement

1. France 23 QUALIFIÉE



2. Suède 19



3. Pays-Bas 19



4. Bulgarie 12



5. Luxembourg 6



6. Biélorussie 5

La communion d'un groupe solidaire et motivé à l'idée de se racheter.

Photo: Yann Hellers