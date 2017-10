Le casque bien vissé sur la tête, le bouclier au poing, le Luxembourg s'apprête à défier des Vikings suédois toujours en course pour la Coupe du monde russe. La sélection de Luc Holtz tentera de surfer sur la vague toulousaine pour résister à des Scandinaves qui n'ont lâché que deux points à la maison.

à Solna, Christophe Nadin



L'effet de surprise s'est envolé dans la nuit de Toulouse le 3 septembre 2017. Héroïque face aux Bleus, le Luxembourg a donné une suite heureuse à sa victoire trois jours plus tôt face à la Biélorussie pour totaliser cinq points à deux longueurs du but, décollant pour un bon bout de temps cette étiquette de «petite nation» déjà bien délavée ces dernières années.

Dans un Groupe A aussi relevé, la mission est déjà accomplie. Mais en bons compétiteurs qu'ils sont, les Lions Rouges veulent consolider ces espoirs naissants et laisser aux Slaves la dernière place du groupe.

Tant qu'à faire, jouer les arbitres plairait assez aux jeunes joueurs de Luc Holtz dans l'un des groupes les plus ouverts du Vieux Continent. Quatre équipes peuvent encore revendiquer la qualification directe pour la grand-messe mondiale de l'an prochain: la France, la Suède, les Pays-Bas et la Bulgarie.

En embuscade derrière des Bleus toujours maîtres de leur sort, la Suède n'a pas droit au faux pas pour au moins sécuriser sa deuxième place. C'est une raison suffisante pour ne pas snober des Luxembourgeois coriaces au match aller (0-1). «Le Luxembourg a grandi au fil de cette campagne et sa défense en est le symbole», concède Janne Andersson, le sélectionneur suédois.

Le capitaine Andreas Granqvist prend aussi ses précautions. «Je ne veux pas parler de cette ''finale'' que l'on nous promet aux Pays-Bas. L'actualité, c'est le Luxembourg et une victoire 1-0 me suffit.»

Défense: un chantier perpétuel

Luc Holtz va devoir innover en défense. On le savait depuis Toulouse et le carton jaune pris par Laurent Jans. Le latéral de Waasland-Beveren a débuté tous les matches et l'absence de Maxime Chanot et Enes Mahmutovic appelle à une nouvelle constellation.

La logique réinstallerait Marvin Martins sur la droite comme face à la Biélorussie, Chris Philipps et Kevin Malget dans l'axe «façon Toulouse» et Mathias Jänisch à gauche. Le teint pâle, le Differdangeois s'est lancé dans un rapide contre-la-montre pour tenir son rang. A temps?

Mathias Jänisch remis à temps de sa maladie?

Photo: Sportspress.lu / Gerry Schmit

Derrière Aurélien Joachim, l'animation de l'entrejeu devrait être sensiblement la même qu'en Haute-Garonne avec Vincent Thill dans une position un peu plus avancée que les excentrés Daniel Da Mota (à gauche) et Olivier Thill (à droite). Les tâches plus défensives devraient incomber à Christopher Martins et Mario Mutsch que Luc Holtz pourrait préférer à Aldin Skenderovic.



La dernière séance finalement ouverte à la presse n'a pas permis de démêler l'écheveau sous le regard amusé de Lars Gerson venu saluer ses potes en attendant une fin de championnat à laquelle il espère prendre part.

Le programme de samedi dans le Groupe A



18h: Suède - Luxembourg

20h45: Bulgarie - France

20h45: Biélorussie - Pays-Bas

Le classement

1. France 17



2. Suède 16



3. Pays-Bas 13



4. Bulgarie 12



5. Luxembourg 5



6. Biélorussie 5