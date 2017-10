La sélection luxembourgeoise a essuyé sa plus lourde défaite (0-8) en qualifications depuis une débacle en Angleterre en 1982 (0-9). Les Lions Rouges ont été pulvérisés par des Suédois assoiffés de buts.

Le match et sa note. On ne saura jamais si le coup de sifflet fantaisiste de l'arbitre turc sur la pseudo poussée de Martins sur Toivonen après dix minutes de jeu a eu une influence sur le résultat final de cet avant-dernier match de la campagne. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'il a lancé les Suédois vers une victoire facile et humiliante face à des Luxembourgeois complètement perdus.

Le choix tout aussi curieux que la décision de M. Göçek prise par Holtz de placer Mutsch dans le couloir droit allait s'avérer un fiasco total. Il serait cependant réducteur d'imputer le naufrage de Solna au seul capitaine tant il a manqué de tout dans tous les secteurs dans le camp luxembourgeois.

Drôle de retour pour le capitaine Mario Mutsch, ici à la lutte avec Emil Forsberg.

La double invincibilité de Joubert à laquelle on rajoutera huit minutes à Rotterdam a donc pris fin dans la magnifique Friends Arena après dix minutes et un contre-pied facile du capitaine Grandqvist sur penalty.



Près de deux cents minutes sans sentir ses filets secoués puis trois buts en 27 minutes. La dure réalité a rattrapé les Lions Rouges ce samedi.

A la manière d'un tueur silencieux dans un roman d'Henning Mankell, les Scandinaves ont frappé une deuxième fois lorsque Berg devançait Mutsh pour s'appuyer sur Toivonen pour inscrire son cinquième but de la campagne.

Le même Berg, en véritable poison, soignait la différence de buts des Vikings en filant plein champ sur une nouvelle étourderie luxembourgeoise (37e).

Les frères Thill faisaient les frais à la mi-temps de la plus mauvaise prestation de la campagne au profit de Gerson et Turpel. On retiendra le coup franc de Vincent en fin de première mi-temps mais davantage encore la double occasion dans les six premières minutes de la reprise avec Joachim, excentré sur la droite, puis Rodrigues dont la frappe s'en va mourir à côté.

A la médiocrité allait s'ajouter la poisse avec cette glissade de Philipps qui permettait à Berg de réaliser un hat-trick.



La suite allait être encore plus indigeste avec un buts sur chaque occasion. Un cauchemar dont il faudra se relever mardi contre la Bulgarie.



Mikael Lustig contre Daniel Da Mota. Le Luxembourg a essayé de passer par la gauche. Sans succès.

L'homme du match. Un hat-trick, puis encore un but, ce qui lui en fait huit en huit matches. L'homme de la rencontre et des qualifications s'appelle Marcus Berg. Complément idéal d'un Toivonen "old school", l'attaquant d'Al Ain a été le bourreau des Luxembourgeois en marquant dans toutes les positions.



Le fait du match. L'ampleur du score nous rappelle au douloureux souvenir d'un 0-9 encaissé en Angleterre en 1982. Quelle triste soirée!

Vincent Thill face à Mikael Lustig et Victor Lindelöf.

Suède - Luxembourg 8-0



Friends Arena de Solna, 50.022 spectateurs, toit ouvert, arbitrage de M. Göçek (TUR) assisté par MM. Yilmaz et Ersoy. Mi-temps: 3-0.



Evolution du score: 1-0 Granqvist (10e s.p.), 2-0 Berg (18e), 3-0 Berg (37e), 4-0 Berg (54e), 5-0 Lustig (60e), 6-0 Granqvist (67e s.p.), 7-0 Berg (71e), 8-0 Toivonen (77e).



Corners: 4 (1+3) pour la Suède; 1 (1+0) pour le Luxembourg.



Carton jaune: Da Mota (59e, pied en avant sur Augustinsson) au Luxembourg.



SUÈDE: Olsen; Lustig (60e Krafth), Lindelöf, Grandqvist (cap.) (81e Helander), Augustinsson; Claesson, S. Larsson, J. Johansson, Forsberg; Berg (74e Thelin), Toivonen.

Joueurs non-alignés: Nordfeldt, Johnsson, Olsson, Ekdal, Guidetti, Svensson, Holmén, Rohdén, Sema.



Sélectionneur: Janne Andersson.



LUXEMBOURG: Joubert; Mutsch (cap.), Philipps, Malget, Jänisch; O. Thill (46e Rodrigues), C. Martins (72e Skenderovic), Holter, Da Mota; V. Thill (46e Turpel); Joubert.

Joueurs non-alignés: Moris, Schon, Hall, M. Martins, Sinani, Veiga, Ostrowski.

Sélectionneur: Luc Holtz.

Emil Forsberg prend Aurélien Joachim de vitesse.

Réactions



Luc Holtz: «J'ai honte»

«On prend un but rapidement alors que nous étions partis pour garder le 0-0 le plus longtemps possible. A la pause, nous sommes à 3-0 pour la Suède et je leur ai dit qu'il fallait continuer et essayer de mettre un but si une contre-attaque se présentait. On a d'ailleurs eu l'occasion de revenir dans le match à la suite d'une occasion signée Turpel et Joachim. Le 0-4 a été un déclic, celzui de la lourdeur du score. Ensuite, au niveau de l'envie, de la discipline de jeu, c'était la catastrophe. Comme on dit, il vaut mieux perdre une fois 8-0 que huit fois 1-0.



On va tout faire pour rectifier le tir contre la Bulgarie. Autant j'étais fier d'eux après la France, autant lä j'ai honte ! J'ai honte de notre prestation. Ma responsabilité est engagée, j'aurais dû changer quelque chose. Huit buts, c'est dur à avaler, maintenant, il faut regarder devant. La solution mardi est de changer beaucoup de joueurs, ou de leur faire confiance et qu'ils mettent mardi soir l'énergie qu'ils n'ont pas mis ce soir.»

Laurent Jans (qui était suspendu pour ce match): «C'était un match très très compliqué pour nous. Il nous faut le temps pour analyser nos erreurs afin de nous faire pardonner contre la Bulgarie. C'est toujours compliqué quand on prend un but très tôt dans le match surtout, à mon avis, il n'y avait pas penalty. Les joueurs sont conscients de ce qu'il faut changer d'ici mardi. C'est très important de faire cette analyse en équipe pour bien préparer le Bulgarie.»



Mario Mutsch: «C'est difficile de trouver les mots dans ces moments-là. Je suis désolé pour tous les gens qui ont beaucoup investi sur nous. J'analyse mon match et je peux faire mieux.»



Gerson Rodrigues: Tout ce qu'on a fait de bien contre la France, n'a pas marché ce soir. J'ai essayé d'apporter de la vivicité mais ça n'a pas marché parce que j'ai dû beaucoup défendre.»

Sale soirée pour Jonathan Joubert!

