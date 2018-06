Trois semaines après avoir remporté le titre de championnes du Luxembourg, Junglinster s'est imposé en finale de la Coupe de Luxembourg. A Rumelange, les championnes se sont imposées face au SC Ell aux tirs au but 8-7.

Coupe des dames: nouveau doublé pour Junglinster

(LW). - Trois semaines après avoir remporté le titre de championnes du Luxembourg, Junglinster s'est imposé en finale de la Coupe de Luxembourg. A Rumelange, les championnes se sont imposées face au SC Ell aux tirs au but 8-7.

C'est Olivieri qui a transformé le dernier tir au but décisif pour Junglinster. Très tôt dans la rencontre, Wegnez avait mis Ell sur de bons rails (4e). A la 33e minute, Deda remettait les pendules à l'heure et permettait à sa formation d'aller aux tirs au but pour une fin heureuse. Pour Junglinster, c'est le sixième trophée en coupe et le cinquième doublé.

Ell - Junglinster 1-1 7-8 aux t.a.b.



ELL: Alfieri, Henkel, Boly, Jacobs (89e Rodrigues), Ventura, Kneip, Da Silva, Zinelli, De Bruyn (81e Nogueira), K. Thill, Wegnez.

JUNGLINSTER: Cardoso, Tiberi, Kremer (13e Elias), Alves, Tangeten, Miller, Mendes, Ghodbane, Birkel, Schmitz (80e Davelli), Deda (62e Olivieri).

Evolution du score: 1-0 Wegnez (4e), 1-1 Deda (33e).

Les tirs au but: 0-1 Alves, 1-1 Boly, 1-2 Elias, 2-2 Zinelli, 2-3 Tiberi, 3-3 Da Silva, 3-4 Tangeten, 4-4 Rodrigues, 4-5 Birkel, 5-5 K. Thill, 5-6 Miller, 6-6 Wegnez, Alfieri écarte la frappe de Mendes, Ventura tire sur la barre transversale, 6-7 Olivieri, Henkel frappe sur la barre.



Cartons jaunes: Boly (Ell), Tangeten (Junglinster).

Arbitres: Rodrigues, Bertemes et Ries. 821 spectateurs.