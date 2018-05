Le Petit Poucet de la Coupe des Dames, le Fola Esch, équipe de Ligue 2, a réussi l'exploit des quarts de finale en écartant Bettembourg au bout des tirs au buts. Le Racing, comme son homologue masculine, Junglinster et Ell rejoignent aussi les demi-finales.

Sport 5 min.

Coupe des Dames: le Fola homérique, le Racing copie les hommes

Le Petit Poucet de la Coupe des Dames, le Fola Esch, équipe de Ligue 2, a réussi l'exploit des quarts de finale en écartant Bettembourg au bout des tirs au buts. Le Racing, comme son homologue masculine, Junglinster et Ell rejoignent aussi les demi-finales.

Par Daniel Pechon

Sociétaire de Ligue 2, le Fola Esch a réalisé l'exploit des quarts de finale de la Coupe des Dames disputés mardi soir, en sortant le Sporting Bettembourg. Lors de l'ouverture du score par Monica Coutinho au quart d'heure suite à un contre sur la première occasion du Fola, peu de spectateurs présents imaginaient que ce but eschois s'avérerait déterminant au décompte final.



Galvanisées par ce but d'avance, les "Folagirls" ont trouvé au fil des minutes des ressources supplémentaires, encore plus de cœur à défendre et à se serrer les coudes, tandis que leurs adversaires de Bettembourg devenaient progressivement plus nerveuses et précipitées, abusant notamment de tirs lointains. Bettembourg a certes dominé les débats de la tête et des épaules, et le feu s'est intensifié en seconde période dans le rectangle de Rafaela Macieira, héroïque dans les buts du Fola.

Face à la meilleure ligne offensive de Ligue 1 - qui vient d'ailleurs d'atomiser Mamer 10-0 en championnat et qui secoue les filets à une moyenne de 4,5 buts par match -, le Fola a résisté jusqu'à la 75e minute. Moment choisi par Karen Marin pour enfin trouver la faille. Mais les onze guerrières du Fola ont encore su puiser l'énergie suffisante pour atteindre l'épreuve des tirs au but.



Et ici aussi, il fallait un nouveau miracle au Fola, qui avait manqué un envoi et était mené 2-4, mais comptait encore trois tirs au but contre deux à son adversaire. Les deux dernières tireuses de Bettembourg envoyaient le ballon, qui au-dessus du but, et qui sur le poteau. Le Fola, lui, marquait ses trois derniers et sortait de la Coupe le dauphin de Junglinster en Ligue 1.



Junglinster, justement, s'est montré plus efficace que Bettembourg, mais a tout de même dû passer à la vitesse supérieure en seconde période pour se défaire définitivement de Schifflange. A la pause, le score était de 2-1 pour la Jeunesse après un doublé d'Hayette Ghodbanne, qui a ouvert la marque à la 8e minute, avant de redonner l'avance à ses couleurs à la 21e minute, après l'égalisation schifflangeoise. Dès la reprise , Sara Olivieri a fait le break (3-1), et Noémie Tiberi a inscrit le but du 4-1 à la 50e minute. Junglinster a encore manqué la conversion d'un penalty, avant que Laura Miller ne scelle la marque à 5-2.

Laetitia Marques (Entente Rosport, en rouge) et Sara Courbin (Racing, en bleu), les yeux rivés sur le ballon Photo: Michel Dell'Aiera

Face à Ell, ancien lauréat de l'épreuve, et devant environ 140 spectateurs, l'Entente Wormeldange/Munsbach/CSG a encaissé trois fois des oeuvres de son bourreau, Kate Thill. Sur un service de Logane Wegnez, Thill a très vite ouvert la marque (8e). Isabel Albert a égalisé avant la pause pour les Mosellanes, puis tout s'est joué dans les dix dernières minutes: Kate Thill a transformé un coup franc (1-2), avant que Lydia da Silva n'isole la buteuse de la soirée pour son coup du chapeau (1-3).

Enfin, imitant son homologue masculine, l'équipe du Racing Luxembourg s'est immiscée dans le dernier carré de la Coupe après avoir mis en boîte l'Entente Rosport/USBC/Christnach, finaliste la saison dernière, grâce à un seul petit but inscrit à vingt minutes du terme par Julie Wojdyla (1-0).

Les réactions



Paulo Cardoso (entraîneur du Fola Esch): «J'étais allé observer le match Mamer - Bettembourg samedi (0-10, ndlr), et j'ai décidé de mettre deux joueuses sur chaque attaquante de Bettembourg, soit le seul moyen de tenter de les neutraliser. Ensuite, j'ai placé cinq joueuses en charnière centrale. Et avec les flèches dont je dispose devant, jouer les contres devenait ainsi notre seule arme. Le match s'est joué durant 80 minutes dans nos 30 mètres. Rafaela Macieira, notre gardienne, a été extraordinaire, se servant même une fois de... sa tête pour préserver ses filets. Et en plus, elle a aussi transformé son tir au but. J'oubliais... elle n'a que 15 ans! Tout ce public venu nous supporter, cela fait aussi chaud au cœur. L'équipe était morte à l'heure de jeu, mais elle a encore trouvé des ressources pour tenir la dernière demi-heure.» Fola Esch - Bettembourg 1-1 (5-4 après t.a.b.)

Nicola Bevilacqua (entraîneur de l'Entente Wormeldange/Munsbach/CSG): «On était certainement crispés en début de rencontre, avant de nous reprendre. Un match de Coupe se joue souvent sur des détails: on peut faire 2-1, mais au contraire, on encaisse (1-2, puis 1-3). Enchaîner deux rencontres le samedi, puis le mardi, c'est physiquement éprouvant. Je suis tout de même fier de mon équipe, car elle réalise une saison fantastique.» Entente Wormeldange/Munsbach/CSG - SC Ell 1-3

Jérôme Henrionnet (entraîneur de Junglinster): «Nous avons affronté une équipe de Schifflange qui n'a rien lâché, et qui a effectué un pressing permanent. Je m'y attendais un peu, mais nos adversaires ont montré une belle volonté. On a dû accélérer en seconde période pour se libérer. Le championnat reste notre priorité, la coupe est une compétition différente.» Jeunesse Junglinster - FC Schifflange 5-2

Paul Wilwerding (entraîneur du SC Ell): «Sur notre première bonne construction, dès la 9e minute, on ouvre la marque. Puis, on a trois belles occasions, mais on ne parvient pas à les convertir. Et quand on ne marque pas, ... on encaisse. Ce fut le cas à la 30e minute, avec un but... entaché d'une erreur d'arbitrage. En seconde période, nous avons été supérieurs, mais sans nous créer de véritable occasion, avant une fin de match favorable. Wormeldange a même frappé le poteau, d'un tir des 35 mètres. La victoire est celle d'un collectif, avec Kate Thill auteure de trois buts, Lydia da Silva, qui réalise un match exceptionnel, Lisa Kneip, qui a suivi les instructions à la lettre, et Joyce Zinelli, qui a donné de la stabilité en évoluant en défense centrale à la place d'Annick Henkel, blessée.» Entente Wormeldange/Munsbach/CSG - SC Ell 1-3

Les quarts de finale de la Coupe des Dames



Fola Esch (L2) - Bettembourg 1-1 (5-4 t.a.b)

Racing Luxembourg - Entente Rosport/USBC/ Christnach 1-0

Entente Wormeldange/Munsbach/CSG - SC Ell 1-3

Jeunesse Junglinster - FC Schifflange 5-2