En finale de la coupe du football corporatif, l'AS Instituteurs s'est imposée aux tirs au but contre l'APEP et succède à BGL BNP Paribas. Cargolux s'est adjugé la Coupe de consolation contre le Centre Hospitalier.

Coupe des corpos: les instits plus forts que les profs

23 Instituteurs - APEP. - L'équipe des instituteurs. Photo: Stéphane Guillaume

Par Daniel Pechon



Le ministère de l'Education était à l'honneur samedi après-midi au stade Albert Berchem de Kehlen avec une finale qui opposait les Instituteurs à l'Association des Professeurs d'Education Physique. La rencontre démarrait sur les chapeaux de roue pour les profs, plus techniques. Schaack débordait sur le côté droit et servait dans le rectangle Barthels qui battait Schlentz pour le premier but.



Schaack très en verve, était dans tous les bons coups et insistait encore dans les minutes suivantes. Les Professeurs très inspirés allaient cependant manquer de réalisme face à Schlentz, en forme. Le gardien des Instituteurs, renvoyait un autre envoi de Schaack et repoussait la reprise de Sanchez . Une combinaison Hubert - Schaack - Sanchez obligeait le gardien à mettre encore au-dessus. Les Profs venaient de passer à côté de leur chance.



En face, les Instituteurs éprouvaient des difficultés à bouger défensivement leurs adversaires organisés en 4-4-2 . Rare occasion, sur corner, une tête piquée de Rodrigues rebondissait devant Hartert mais passait au-dessus. En reconversion rapide, les Professeurs restaient les plus dangereux. La pause était atteinte sur le score de début de match: 1-0.



En seconde période, les Instituteurs, plus frais physiquement, s'installaient dans le camp de leurs adversaires mais Hartert dernier rempart d'une défense toujours solide, restait peu inquiété. Sauf en toute fin de match, le gardien manquait son intervention sur un centre tir. Bichler à même la ligne poussait de la tête le ballon au fond des filets et forçait des prolongations. Plus rien n'était marqué dans les deux fois dix minutes, plutôt ternes.

A l'image du match, les Instituteurs démarraient mal leur série de tirs au but en étant menés 0-2 mais finissaient par l'emporter 7-6 après... 20 tentatives.



Instituteurs - APEP 1-1 ap. prol. 7-8 après t.a.b



APEP : Kevin Hartert, Claude Diederich, Tom Schaack, Yves Bley, Jeff Bissen, Jérôme Barthels, Antonio Teixeira, Marc Hubert, Franklin Pereira, Pablo Sauchez, Patrick Hinderscheid, Pierre Becker, Alex Bous, Gilles Kremer, Damiano Di Vicenzo, Max Vanoli.

AS Instituteurs: Yannick Schlentz, Patrick Miller, Tom Bichler, Zijad Agovic, Carlo Pace, Jeff Koob, Tom Bamberg, Luis Aluites, Marco Pires, Claude Kohl, Carlos Rodrigues, Oliver Meyer, Marc Cruchten, Manuel Morn, Hervé Cecchetti, Yves Schmit.

Arbitres: Jean Heinen assisté de Herbert Schilz et Hans Loetsch.

Réactions



Yves Bley: «Il nous a manqué certainement du réalisme en première période ce qui nous coûte la coupe. On n'a pas su concrétiser nos opportunités. En fin de match, on a un peu craqué après aussi avec quelques pépins physiques en première mi-temps. En résumé avec le championnat, on réalise une bonne saison, le tout dans une bonne ambiance.»

Tom Bichler: «La première mi-temps était pour nos adversaires et l'équipe a raté son entrée dans le match. En seconde période, on a décidé de progresser plus par les ailes, d'être plus agressif. On a eu plus de possession de balle même si on n'égalise qu'en fin de rencontre. Les tirs au but restent une loterie qui nous a porté chance. Fin décembre, on avait quatre points en championnat mais la chance est revenue avec un résultat plus positif ensuite. La saison a été à l'image de ce match.»



Doublé de Whitby pour Cargolux

La joie des joueurs de Cargolux vainqueurs de la Coupe de consolation. Photo privée

Dans la finale de la Coupe de consolation, réservée aux équipes de Division 2 et 3 éliminées de la Coupe corporative, Cargolux a émergé dans les dernières minutes face au Centre Hospitalier. Réduite à 10 en seconde période, l'équipe de Division 3 a longtemps résisté grâce à son gardien Matias. A dix minutes du terme, le gardien sauvait encore ses filets en renvoyant un tir parti de la limite du rectangle des pieds de Verschueren. Whitby réceptionnait le ballon et soulageait Cargolux (1-0). Whitby doublait la mise lors d'un dernier duel face à Matias (2-0).

Cargolux - Centre Hospitalier 2-0

Cargolux : Davide Falzone, Fabien Silva Fontes, Marc Hannick, Daniel Matos Goncalves, Tobias Christ, Joël Gillen, Fabien Termens, Michael Jennings, Lindsay Whitby, Johnny Da Silva Cardoso, Pedro Soares Campos, Erik Verschueren, Antonio Intini, Maxime Tingaud, Andy Dohm, Victor Gomes Bernardo.

Centre Hospitalier: Nuna Da Silva Matias, Rafael Matos, Andrea Profico, Christophe Neves Rosa, Gennaro Orlando, Philippe Zeler, Cid Duarte Peralta, Alain Nchimi Longang, Christophe Foz Santos, Paul Drauth, José Ferreira Clemente, Hakem Boulenouar, Fabio Venacio De Souca , Mike De Jésus; Barri Da Cruz Pires, Bruno De Oliveira Cruz.

Arbitres de la consolation: Antonio Pascucci assisté de Yann Ludovicy et Seilan Alilovic.

Réactions des capitaines



Philippe Zeler (Centre Hospitalier) : « Le physique nous a manqué un peu ainsi que la fraîcheur. On avait déjà joué mercredi. Durant la saison, nous avons fréquemment débuté nos matches à neuf. Mais le samedi, c'est plus facile de réunir une équipe. Mais le foot corpo, c'est positif et ça donne un plus dans la société. Un coup de chapeau à Alain Nchimi, notre aîné qui nous donne un coup de main.»

Pedro Soares Campos (Cargolux) : «Un bon adversaire dans des conditions climatiques difficiles. On a su réagir au bon moment en prenant de meilleures décisions face à une défense renforcée. La saison n'est pas encore terminée car on a encore un match de barrage à disputer. Le niveau a monté d'un cran cette saison dans la division. Mais on s'amuse bien. Le cadre était de ...30 joueurs aujourd'hui, un cadre relativement jeune. »

Robert Heinisch (président du football corporatif) : « Point de vue chiffres, cette saison, c'est la stabilité dans le football corporatif. Deux nouvelles entreprises pourraient nous rejoindre dont Elco mais ce sera pour la saison suivante. Le gros problème du foot corpo est de trouver un terrain. Nous comptons environ 1350 licenciés. Nouveauté, nous organisons des barrages entre divisions cette saison.»