(AFP) - Cristiano Ronaldo a inscrit mercredi son premier but en Coupe des confédérations, offrant la victoire au Portugal contre la Russie (1-0) dans le groupe A mené par le Mexique, qui a renversé la Nouvelle-Zélande (2-1), éliminée.

Avec 4 points au compteur, le Mexique devance le Portugal au nombre de buts marqués. Tous deux ont un point de plus que la Russie. La Nouvelle-Zélande ferme la marche sans aucun point au compteur ni espoir de se qualifier pour les demi-finales.

Cristiano Ronaldo, d'un but de la tête à la 8e minute, a permis aux champions d'Europe de battre le pays hôte. Le capitaine portugais a célébré ce but en désignant du doigt d'abord sa poitrine, puis le sol, et en faisant enfin un geste des deux mains appelant au calme.

Le quadruple Ballon d'Or semblait répondre ainsi, via le langage corporel, à la tempête médiatico-judiciaire qu'il doit affronter depuis plusieurs jours. Des médias portugais et espagnols ont fait état d'une envie présumée du joueur de quitter le Real Madrid, et il a été convoqué par la justice espagnole le 31 juillet en vue d'une mise en examen pour fraude fiscale.

A Moscou, CR7 n'a pas souhaité répondre aux questions, et a simplement commenté la victoire: «L'équipe a très bien joué, contre une équipe à domicile qui avait le soutien de son public, une équipe qui nous a pressés, mais on a été meilleurs, on a eu plus d'occasions».

Le joueur qui lui a fait la passe décisive, Guerreiro, a dû être hospitalisé. Fernando Santos, pense que son arrière gauche s'est «cassé la jambe». «Nous sommes tristes, nous allons voir ce que disent les examens, et nous espérons que ce ne sera pas aussi grave que ce que nous craignons», a dit le sélectionneur.

Le Mexique, mené 1-0 à la mi-temps après un but du capitaine néo-zélandais Wood (42e), est parvenu à battre les Océaniens grâce à Jimenez (54e) et Peralta (72e).

Une bagarre générale a brièvement éclaté en fin de partie. L'arbitre est allé sur le bord du terrain afin de visionner lui-même les images et a alors averti deux Mexicains et un Néo-Zélandais.



Le point



Russie - Portugal 0-1

Mexique - Nouvelle-Zélande 2-1



Le classement

1. Mexique 4 points



. Portugal 4

3. Russie 3



4. Nouvelle-Zélande 0



Samedi 24 à 17h

Nouvelle-Zélande - Portugal

Mexique - Russie