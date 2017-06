(AFP) - L'Allemagne s'est qualifiée pour les demi-finales en terminant en tête du groupe B grâce à sa victoire sur le Cameroun dimanche (3-1). Elle devance le Chili, deuxième après son nul face à l'Australie (1-1). Les Allemands joueront face au Mexique pour une place en finale, tandis que les Chiliens seront opposés au Portugal.

Un but de Demirbay et un doublé de Werner, contre un but contre son camp de Ter Stegen, ont permis à la Mannschaft de prendre rendez-vous avec les Mexicains jeudi dans la même ville olympique.

«Je crois qu'un jour de repos de plus et le fait de rester ici, à Sotchi, va nous permettre de nous reposer et que c'est un avantage», s'est félicité le capitaine Draxler.

C'est simple: depuis que Joachim Löw a pris les commandes de la Mannschaft, juste après le Mondial 2016, elle s'y hisse immanquablement (Coupes du monde 2010 et 2014, Euros 2008, 2012 et 2016).

L'Allemagne n'a remporté aucune des neuf éditions de ce tournoi. Mais attention, si l'on est superstitieux: aucun de ses vainqueurs n'a remporté la Coupe du monde dans la foulée...

Au passage, Löw connaissait sa 100e victoire pour son 150e match à la tête de son équipe nationale (contre 27 nuls et 23 défaites).

Si Ter Stegen a sorti une claquette sur une reprise de Zambo Anguissa au second poteau (44e), il a aussi inscrit un but contre son camp d'une grossière faute de main, sous la pression d'Aboubakar (78e)...

Draxler, a lui connu sa troisième titularisation dans le tournoi russe. Le capitaine, d'un geste technique astucieux pour effacer Djoum, a mis Demirbay sur orbite qui ouvrait le score d'une frappe puissante (48e).

Mais le match a surtout basculé lorsque les Camerounais ont été réduits à dix après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Dans une grande confusion: après l'analyse des images, l'arbitre a d'abord montré le carton rouge à Siani. Puis il s'est ravisé, car c'était bien Mabouka qui s'était essuyé les crampons contre la cuisse de Can dans un duel (64e).

Les Allemands ont enfoncé le clou dans la foulée, le centre de Kimmich trouvant la tête plongeante de Werner (66e). Le même Werner réussissait le doublé sur un service de l'entrant Henrichs (81e) et s'installait avec ses deux buts en tête du classement des buteurs, à égalité avec son coéquipier Stindl et un certain Cristiano Ronaldo.

Le Chili a rendez-vous avec le Portugal

L'égalisation de Martin Rodriguez a validé la qualification pour les demi-finales de la Coupe des Confédérations d'un Chili qui a été chahuté par l'Australie (1-1) en clôture du groupe B.

Leaders avant le coup d'envoi de la troisième journée, les double champions d'Amérique du Sud sont ainsi passés très près de l'élimination. D'abord parce que Troisi a donné l'avantage à l'Australie juste avant la pause (42e) et ensuite parce que les joueurs de Juan Pizzi n'ont pas vraiment donné l'impression d'avoir pris conscience de la menace.

Mais, la poussée australienne n'a pas été suivie d'effets et Rodriguez a fini par égaliser d'un pointu (68e) au premier fléchissement austral venu. Le choc le 28 juin face au Portugal de Ronaldo sera savoureux...