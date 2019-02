Le dernier huitième de finale de la Coupe de Luxembourg opposait deux équipes de Promotion d’Honneur. Après trois mois de trêve, c'est Muhlenbach qui s'est qualifié aux dépens de Bissen grâce à un but de Hodzic. Muhlenbach rencontrera le Progrès le 3 avril.

Coupe de Luxembourg: un but suffit au bonheur de Muhlenbach

Par Vincent Lommel



Avec tout le respect que l’on doit à ces deux formations, ni l’une ni l’autre ne devrait lever le trophée au stade Josy Barthel fin mai. Muhlenbach, sans le crier ouvertement, serait intéressé à disputer le barrage (3e) en fin de saison. La BGL Ligue, pour tôt ou tard, c’est un secret de polichinelle.



Bissen, sauf effondrement général, poursuivra son aventure en Promotion d’Honneur. La compétition domestique prime… mais décrocher un ticket pour les quarts de finale de la Coupe de Luxembourg ne se refuse pas. Sur une pelouse favorisant difficilement la pratique d’un jeu au sol, les acteurs nourrissent de louables intentions. Favoris, les locaux le sont.



Un centre de Rani ne trouve personne (9e) puis une tête d’Errani dégagée à même la ligne fatidique (10e) sortent les supporters de leur léthargie. Ils doivent s’en contenter.



Quant à Chahir Belghazouani, débarqué en droite ligne de Levadiakos (Grèce), il fait valoir une aisance technique… mais il récolte un carton jaune pour avoir protesté et dégagé le ballon dans la forêt voisine. Juste avant le repos, le capitaine Hodzic reprend à la perfection un coup franc précis de Rani (1-0, 45e). Le plus difficile est fait.

Bissen essaie en vain

Hodzic est passé par là au pire moment (45e) pour le le FC Atert Bissen qui a l’obligation d’égaliser pour continuer l’aventure. Prendre des risques s’impose. On ne voit pas grand-chose. Ancien buteur patenté à Wormeldange, Mroch attend son premier ballon intéressant pour faire mouche. Il n’en recevra pas un digne de ce nom.



D’un côté comme de l’autre, les passes à dix mètres, les ballons exploitables furent trop rares. Du déchet, du déchet et encore du déchet. Muhlenbach s’en moque et écrit une page de son histoire avec cette qualification pour les quarts de finale et un rendez-vous avec un des favoris de l'épreuve, le Progrès Niederkorn.



Muhlenbach - Bissen 1-0

Stade Mathias Mamer au Bambusch, pelouse en mauvais état, arbitrage de M. Muller assisté de MM. Kricen et Ludovicy, 200 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Le but: Hodzic (45e).

Corners: Muhlenbach 4 (3+1); Bissen 2 (1+1 ).

Cartons jaunes: Belghazouani (41e, dégage le ballon), Cheriak (63e, altercation avec Dos Santos), Sens (71e, pied en avant) pour Muhlenbach; Pereira (39e, faute par derrière), Dos Santos (63e, altercation avec Cheriak) pour Bissen.

MUHLENBACH: Milentijevic ; Rocha, Hodzic, Sene, Cheriak; R. Erragui, Rani, Boulahfari, Cosic (78e Dragolovcanin), Bop; Belghazouani (84e Kouayep).

Joueurs non utilisés: E. Avdic, A. Avdic et Taranis.

Entraîneur: Fahrudin Kuduzovic.

BISSEN: Bassene ; Yougbare, R. Teixeira, Kettels, Campos, Mendes, Dos Santos, A. Teixeira (55e Esgaio, 59e Rodrigues), Pereira (76e R. Ferreira), Theis; Mroch.

Joueurs non utilisés: Soares et S. Ferreira.

Entraîneur: Paul Hunnewald.

Le programme des quarts de finale de la Coupe de Luxembourg



Etzella Ettelbruck - UNA Strassen

F91 Dudelange - US Mondorf

Blue Boys Muhlenbach (PH) - Progrès Niederkorn

Union Mertert-Wasserbillig (PH) - Victoria Rosport

Les rencontres se joueront le mercredi 3 avril.