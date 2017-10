Quatrième de classe en Division 2 série 1, Useldange accorde la priorité à la compétition domestique. L’entraîneur Rasmin Kalabic ne dressera pas une forteresse à l’occasion de la venue de Hostert en seizièmes de finale de la Coupe de Luxembourg. Forger l’exploit ne sera pas chose facile.



Par Vincent Lommel

Le scénario du dernier match de championnat à Ell n’est pas de nature à rassurer l’entraîneur Kalabic. «Nous menions 1-0 au repos au terme d’une très bonne première mi-temps. Après, et je ne sais pas pourquoi, nous n’étions plus du tout dans le coup. Il y a eu des erreurs d’arbitrage, un carton rouge adressé à notre encontre mais c’est comme ça. Je ne cherche pas des excuses. Combattif, notre adversaire en voulait plus», analyse le coach.

La Jeunesse en est pour ses frais. Grosse désillusion. «Après Koerich, c’est le deuxième échec sur un score de 3-2. J’enrage.» Avec, dans le meilleur des cas, six points de plus au compteur, sa formation occuperait le leadership au côté de Schieren. Partie remise? Le temps d’un week-end, d’un match différent, incomparable à tous les autres, les Useldangeois auront l’occasion de se changer les idées. La coupe n’est pas le championnat. Hostert n’est pas Ell.



«Je connais bien Henri Bossi. Son équipe est favorite à 100% et se targue d’aligner plusieurs joueurs de qualité. On devra les bloquer. Je respecte cette équipe.» Qui dit respect ne veut pas dire dérouler le tapis rouge pour autant. «Mon souhait est de lui mener la vie dure. On a, en tout cas, envie de l’embêter.»

«Un noyau de vingt éléments»

Avec vingt-six buts inscrits et onze encaissés, Useldange présente une différence de buts intéressante. Le ratio pourrait souffrir vendredi soir. «Ma philosophie de jeu n’est pas de fermer boutique derrière et attendre. Je vais demander aux garçons de jouer comme d’habitude, d’avoir une bonne présence dans les duels. Evoluer à domicile est avantageux. On verra le résultat.»

D2, Coupe de Luxembourg, Coupe FLF, Kalabic et ses hommes sont sur tous les fronts à l’heure actuelle. «J’ai un noyau de vingt éléments. C’est beaucoup et peu à la fois», sourit Rasmin. Croiser le fer avec un pensionnaire de BGL Ligue est une opportunité à saisir.



«Nous avons livré une saison 2016-2017 assez intéressante mais avons lâché du lest au cours des derniers matches. Le souhait, cette fois, est de se bagarrer jusqu’au bout pour monter en D1. Useldange s’affaire à construire un bon collectif.» Eliminer Hostert permettrait d'aborder les cinq dernières journées du premier tour avec une confiance au zénith. De là à tout écraser sur son passage…

Le programme des seizièmes de finale



Vendredi 20h

Useldange (D2) - Hostert



Mamer (PH) - Rodange

Junglinster (D1) - Grevenmacher (PH)



Dimanche 16h

Jeunesse - Strassen

Norden 02 (PH) Differdange 03

Schieren (D2) - US Esch



Swift (PH) - Mondorf

Kayl-Tétange (PH) - Erpeldange (PH)

Dudelange - Progrès

Wiltz (PH) - Etzella (PH)

Wormeldange (D1) - RM Hamm Benfica

Mertert-Wasserbillig (PH) - Racing

Mühlenbach (PH) - Canach (PH)



Sandweiler (PH) - Käerjéng (PH)



Fola - Titus Pétange

Rumelange (PH) - Rosport